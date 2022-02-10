領展組合資公司　斥33億掃澳洲辦公室物業

領展（0823）宣布，將與Oxford Properties攜手組成合資公司，以共同持有Investa Gateway Office（IGO）市值超過23億澳元的澳洲辦公室物業組合。領展將持有IGO 49.9%權益，Oxford Properties則持有餘下50.1%權益。

領展於合資公司所佔49.9%權益之購入價為5.96億澳元（約33億港元），集團將以內部現金和債務融資作出相關投資。

領展與Oxford Properties將並肩成為IGO的基礎投資者。IGO目前持有五個能即時帶來收入、且著重可持續性發展的商廈項目，物業位於澳洲主要門戶城市悉尼及墨爾本的核心商業區，包括位於悉尼的126 Phillip Street、388 George Street、151 Clarence Street及347 Kent Street，以及墨爾本的567 Collins Street。IGO現在及日後將繼續由Investa管理。Investa是澳洲著名的一站式房地產投資管理公司，專長於管理辦公室項目。

領展行政總裁王國龍表示，IGO是近年在澳洲市場放售的最優質辦公室物業組合之一。公司很高興能夠與兩個於澳洲具有豐富經驗和廣泛網絡的集團合作，這將有助領展進一步擴大在澳洲的業務版圖。澳洲經濟抗逆力強，而我們這次投資於澳洲其中一個最優質及具規模的辦公室物業組合，符合公司「2025願景」所規劃的增長戰略，藉多元發展及在區內優化投資組合，相信可推動領展業務再創佳績。