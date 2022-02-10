恒指上試二萬五　小鵬汽車納深港通　單日吸近8億北水｜港股早評

港股今日走勢料續向好，有機會跟隨外圍股市上升，上試二萬五。恒指上日急升逾500點重上24,800關，受惠內地A股回穩，加上傳統金融銀行股及中移動造好支撐。隔晚美股三大指數更走高0.9%-2.1%，中概股上升，阿里巴巴美股續升近4%，愛奇藝、金山雲及貝殼找房皆升逾10%，多個指數表現回暖對港股有承接。焦點股份方面值得留意小鵬汽車，最新獲納入深港通機制，上日單日吸近8億北水。



今晚本港時間9時半，美國將公布1月通脹數據，繼12月通脹升至7%後，經濟師料1月通脹將進一步攀升至7.3%，再刷四十年新高。不過數據公布前夕，美股隔晚延續反彈，主要受到美國財政部拍債反應好，國債息抽高後逐步回穩有關。美國財政部拍賣370億美元10年期國債，得標利率1.904%（前次為1.723%），投標倍數2.68（前次為2.51）。

美通脹數據公布前夕，美股隔晚延續反彈，主要受到美國財政部拍債反應好。（資料圖片）

愛奇藝、金山雲及貝殼找房升逾10%

美股三大指數中，科技股主導的納指表現最佳急升逾2%，逼近14500點收市。標普500指數及道指各升1.5%及0.9%。

中概股在美股市場亦造好，愛奇藝、金山雲及貝殼找房皆升逾10%。重磅股阿里巴巴及京東亦升近4%，相信對港股表現可望跟隨向好。

新能源車股小鵬汽車，近期在美股及港股表現亦展強勢。最新小鵬汽車港股獲納入深港通機制，單日吸近8億北水（資料圖片）

小鵬汽車新納深港通 單日吸近8億北水

焦點股份方面，值得留意新能源車股小鵬汽車，近期在美股及港股表現亦展強勢。最新小鵬汽車港股獲納入深港通機制，自昨日起首日正式生效，股份表現亮麗，收市升8%。小鵬單日錄得7.65億元北水淨流入，為第三大成交活躍股份。近日股價表現突出，自上周五農曆新年復市，小鵬股價至今累彈25%。

保利協鑫考慮回A上市

另外，太陽能龍頭保利協鑫考慮返內地A股上市，參考近期已正式回A或準備回A的股份表現皆向好，諸如中移動近日升至近60元，中海油亦走高逼近10元，相信此時保利協鑫考慮回A亦屬好時機。保利協鑫董事會指正就在大陸境內證券交易所上市的可能性進行討論和計畫，包括上市方式、時間及任何發售計劃。不過尚未就是否在大陸境內證券交易所進行任何可能的上市作出決定，也並未向任何相關監管機構申請批准，將等待完成可行性研究後召開股東大會討論。