恒指高開後轉跌　藥明生物插近8%　恒大逆市升近4%｜持續更新

美股隔晚續向好，滙豐 （0005） ADR折合報58.91元，較港收市價低0.39元或0.7%；騰訊 （0700） ADR折合報490.66元，較港收市價高7.86元或1.6%；阿里巴巴 （9988） ADR折合報123.21元，較港收市價高4.41元或3.7%。恒生指數夜期收報25031，高水201點。



【10:22】藥明生物再瀉逾7%

恒生指數高開後轉跌，現插57點，報24772點。

恒大 （3333） 股價逆市升近4%，高見1.73元。

藥明生物﹙2269﹚再急瀉7.71%，低見56.85元，成交額達14.4億元。

【10:06】恒指轉跌

恒生指數高開後轉跌，現插64點，報24765點。

銀行股普遍下挫，滙豐 （0005） 最新跌超2%，報58.05元；中銀香港（2388）跌0.77%，報32.25元；建設銀行（0939）跌0.65%，報6.13元。

恒大 （3333） 股價逆市升近6%，高見1.77元。集團創辦人許家印透露，今年要交樓約7000萬平米、60萬套的目標，這相當於恒大所有保交樓項目中有近50%要在年內完成交付。許家印還透露，目前恆大的預售監管資金500多億元，銷售未回款為800億元。

此外，許家印在會上還再次提及，「任何時候都不能賤賣公司資產，要注意防範資產處置過程中的漏洞問題。不能依靠賤賣資產去還債務，否則資產賤賣完了也很難還清債務。」

研內地上市，保利協鑫(3800)今早高開8.4%，最新報2.61元，升4.8%，成交額2.98億元。

該公司董事會指，正就在中國境內證券交易所上市的可能性進行討論和計劃，包括上市方式、時間及任何發售計劃。

【09:20】恒指升逾220點

恒生指數開報25050點，升220點。

昨日向好的中移動（0941）升1.21%，報58.6元，股價再創近兩年新高。

科技股齊漲，嗶哩嗶哩（9626）升超5%，阿里巴巴（9988）升超3%，美團（3690）、騰訊（0700）升超1%。

另外，保利協鑫（3800）能源升超8%，公司啟動境內上市可行性研究。