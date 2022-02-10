港股倒升31點　科指重上5600點｜持續更新

美股隔晚續向好，滙豐 （0005） ADR折合報58.91元，較港收市價低0.39元或0.7%；騰訊 （0700） ADR折合報490.66元，較港收市價高7.86元或1.6%；阿里巴巴 （9988） ADR折合報123.21元，較港收市價高4.41元或3.7%。恒生指數夜期收報25031，高水201點。



【15:44】港股倒升31點

港股倒升，恒指最新報24861點，升31點，國指升40點，報8763點，科指最新報5650點，升15點。

【13:56】港股半日跌87點

港股午後跌幅收窄，恒指最新報24742點，跌87點，國指跌20點，報8702點，科指報5599點，跌35點。

內房股上揚，中海外（0688）及碧桂園分別升3.8%及3.3%。

長和（0001）逆市升2.5%。

藥明（2269）挫逾7%，為表現最差藍籌。

【13:27】寧德時代失「啡底股」地位

A股寧德時代失守500元人民幣大關，瀉8.6%，創去年10月來新低，成交額破100億元人民幣。

【13:04】恒指跌60點

恒生指數報24769點，跌60點。

疫情持續，擁有本港網購平台的兩大企業或受惠，TVB母企電視廣播（0511）升4.74%，報5.52元；HKTVmall母企香港科技探索（1137）升2.41%，報8.49元。

【12:00】恒指半日跌119點

恒生指數未企穩二萬五，半日跌119點，報24710點，成交678億元。

阿里巴巴 （9988） 逆市升逾1%；中移動 （0941） 跌逾2%；滙豐 （0005） 跌逾1%；藥明生物 （2269） 續跌逾7%。

研內地上市，保利協鑫（3800）今早高開8.4%，午收市報2.57元，升3.21%。

【10:22】藥明生物再瀉逾7%

恒生指數高開後轉跌，現插57點，報24772點。

恒大 （3333） 股價逆市升近4%，高見1.73元。

藥明生物﹙2269﹚再急瀉7.71%，低見56.85元，成交額達14.4億元。

【10:06】恒指轉跌

恒生指數高開後轉跌，現插64點，報24765點。

銀行股普遍下挫，滙豐 （0005） 最新跌超2%，報58.05元；中銀香港（2388）跌0.77%，報32.25元；建設銀行（0939）跌0.65%，報6.13元。

恒大 （3333） 股價逆市升近6%，高見1.77元。集團創辦人許家印透露，今年要交樓約7000萬平米、60萬套的目標，這相當於恒大所有保交樓項目中有近50%要在年內完成交付。許家印還透露，目前恆大的預售監管資金500多億元，銷售未回款為800億元。

此外，許家印在會上還再次提及，「任何時候都不能賤賣公司資產，要注意防範資產處置過程中的漏洞問題。不能依靠賤賣資產去還債務，否則資產賤賣完了也很難還清債務。」

研內地上市，保利協鑫(3800)今早高開8.4%，最新報2.61元，升4.8%，成交額2.98億元。

該公司董事會指，正就在中國境內證券交易所上市的可能性進行討論和計劃，包括上市方式、時間及任何發售計劃。

【09:20】恒指升逾220點

恒生指數開報25050點，升220點。

昨日向好的中移動（0941）升1.21%，報58.6元，股價再創近兩年新高。

科技股齊漲，嗶哩嗶哩（9626）升超5%，阿里巴巴（9988）升超3%，美團（3690）、騰訊（0700）升超1%。

另外，保利協鑫（3800）能源升超8%，公司啟動境內上市可行性研究。