領展：疫苗通行證採被動模式需增少量人手　正衡量疫情對租戶影響

港府因應第五波疫情，宣布收緊社交距離措施，2月24日起進入表列場所包括商場的市民，必須出示「疫苗通行證」。領展（0823）當時回覆稱，檢查市民身分及疫苗接種紀錄屬保安工作，大概需要額外增聘1,000人，安排足夠合資格人手將是「極大挑戰」，若未能聘任足夠人手，或需要關閉部份商場出入口。

增加少量人手配合「疫苗通行證」

領展行政總裁王國龍今日（10日）於網上會議中再度回應，指當時只是初步估算，經過食物及衛生局的進一步解釋後，執法工作由相當部門進行，商場採被動模式，無需主動檢查市民「疫苗通行證」，因此只需要增加少量人手，以配合新安排。

他又指，今年一月份從旗下商場停車場的情況去分析，人流已回復至2018年初的水平，反映市民已經再度出來消費，惟第五波疫情爆發將影響租戶收入，但已經有兩年經驗，會在租金、增加推廣等盡量支緩；又表示旗下商場出租率維持在97%至98%，期望未來可持續吸引優質租戶。

他希望疫疫情盡快緩和，市民接種疫苗的比例上升，令措施盡快放鬆。首席策略總監丘兆祺補充，措施收緊後人流有下跌，若果如果防疫措施「收得快、放得快」，對租戶影響細，目前團隊仍在衡量當中。

領展宣布將與Oxford Properties攜手組成合資公司，以共同持有Investa Gateway Office（IGO）市值超過23億澳元的澳洲辦公室物業組合。（公司網頁）

另外，領展宣布將與Oxford Properties攜手組成合資公司，以共同持有Investa Gateway Office（IGO）市值超過23億澳元的澳洲辦公室物業組合。領展持有IGO 49.9%權益，Oxford Properties則持有餘下50.1%權益。

領展於合資公司所佔49.9%權益之購入價為5.96億澳元（約33億港元），將以內部現金和債務融資作出相關投資。經過今次投資後，領展在港的物業佔公司資產77％，內地為17％，海外包括澳洲、英國等則佔6%。

看好澳洲疫情後增長潛力

王國龍表示，今次合作令領展有優先考慮權，將來Oxford Properties有物業出售時，領展可優先購買。他又提到，合資持有物業的澳洲市場的特色，若果有人離場的話，另一方都會出資購入項目。

他又表示，投資澳洲甲級商廈是看好澳洲疫情復甦後的人口、經濟增長潛力，現時全資或合資持有9個項目，過去兩年疫情下出租率有8成以上，亦有個別項目達到100％，認為在營運上有協同效應，可分散投資及提供穩定回報。

至於今次領展只佔IGO49.9%權益，王國龍表示，管理委員會中與Oxford Properties各佔兩席，「大家平排咁坐」，投資、買賣都有份決定，參與度高。他重申，投資策略為配合「2025願景」，非因疫情關係才購入海外項目。