網信辦訪談多家網企　ATXJ輪住表態　馬化騰︰規範發展中做優做強

中央網信辦春節前召開促進互聯網企業健康持續發展座談會後，訪談了騰訊﹙0700﹚ 、阿里巴巴﹙09988﹚等龍頭企業負責人。中國網信辦稱，充分肯定互聯網企業日益成為建設網路強國的中堅力量，在推動中國經濟社會發展中發揮了重要作用，為互聯網企業堅定發展注入了強大信心和動力。

其中，騰訊主席馬化騰表示，未來，騰訊公司將堅持科技向善，推進可持續社會價值創新，在深化改革中提質增效，在規範發展中做優做強。

阿里巴巴首席執行官張勇表示，阿裡巴巴將堅定消費戰略，用更有效的供給更好地服務平台使用者；推出紓困舉措，助力中小企業發展；圍繞生態目標，通過平台帶動上下游和周邊生態共同減碳。

此外，京東﹙9618﹚總裁徐雷稱，將加強合規能力建設，加大科技創新投入，同時發揮大企業責任擔當，服務國家發展大局，投身鄉村振興和共同富裕。

小米集團﹙1810﹚總裁王翔表示，將「不斷加大研發投入，在智慧硬體、智慧汽車等領域深耕」。

字節跳動董事長張利東稱，下一步公司將在前期主動調整業務方向、目標，以及公司內部架構等工作基礎上，聚焦主業，發揮技術優勢，在2B、VR等領域持續發力，並積極開拓全球市場，依靠產品和服務，與國際大公司開展競爭，獲取更大規模的用戶和市場。