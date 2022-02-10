恒指試衝25000點　恐見頂又跌過？　盧駿匡︰兩因素料升浪未完

恒生指數今早高開220點，開報25050點，相隔多月再闖兩萬五關，創去年11月22日以來的新高，氣氛看似回暖，惟半日沽壓急勁，早段已蒸發升幅更倒跌，盤中一度跌近200點，從高位回落逾400點！最終恒指午後拗腰，全日收報24924點，升94點，成交額1,291億元。

近期升市動力之一的金融股在高位受壓，本地銀行股滙豐（0005）昨日未能衝上60元水平，今日曾跌逾2%；而內銀股建行（0939）、工行（1398）亦一度回落約1%。重磅股之一的阿里巴巴（9988）雖然見連日反彈，但亦一度跟大市從高位開盤回落。

結好證券客戶投資組總裁盧駿匡預計，港股先完成調整，及後再向上試高位。（路透社）

短線市寬僅57 料先整固再衝高

結好證券客戶投資組總裁盧駿匡指，今日港股突破兩萬五後隨即倒跌，相信25000點是明顯阻力位或心理關口。鑒於早前的一段升浪，亦未見有明顯調整，故此預期港股先完成調整，及後再向上試高位。技術上，他認為下方首個支持位處於周二（8日）的上升裂口底部，約24500點。

縱使今日港股從開盤高位一度回落逾400點，但盧駿匡認為目前不宜對港股看得太淡，其一是短線市寬﹙升跌股份數目比例﹚並未達高位。近日短線市寬持續回升，盧駿匡認為根據以往經驗，短線市寬需要達到63至70的水平，才會見到升浪的頂部。截至周三（9日），恒指短線市寬升至約57水平，意味今輪升浪或未見頂。

其二，如早前受訪所提及，盧駿匡認為恒指的技術形態分別出現「島型底」及「頭肩底」。其中，去年12月14日至今年1月11日形成「島型底」，而1月13日亦突破「頭肩底」的頸線位置，根據量度升幅預期恒指此輪升浪可上望26500點。他重申，目前恒指上方有多個下跌裂口形成阻力，先待突破25000點，及後上試25300點及25600點等裂口阻力。

滙豐近日無法企上60元水平，或現短期見頂信號。（余俊亮攝）

傾向舊經濟 滙豐見短頂

選股方面，若以新舊經濟區分，盧駿匡傾向繼續追逐舊經濟股，認為新經濟股較大機會出現「死貓彈」，並非強勢板塊。舊經濟之中，金融股看高一線，即使今日內銀出現回調，但走勢仍然不俗，建行、工行等股價仍高於10天線，並沒有逆轉升勢。

至於「大笨象」滙豐近月從低位反覆走上，昨日高見59.55元，終無法觸及60元水平。盧駿匡笑言，不少散戶或把沽盤設於60元，「個個睇住齊頭位，結果唔到位」。他建議買賣盤盡量不要設於整數，在「大位」低一兩格成功沽出的機會較大。另外，他留意到滙豐今日出現短期見頂信號，情況有如1月17及18日，當9日RSI達94水平，及後在18日出現陰燭後，股價便反覆向下，故預計今次有可能回落至20天線、即55元水平。

除了金融股之外，盧駿匡建議多留意其他舊經濟股如資源股。近日石油股創出近兩年新高，其餘資源如金、銅、鋁亦見炒作，當中今日江西銅業（0358）以大成交向上突破，半日成交額已高過昨日全日，相信升幅未止。

細價股值博率低

另一資源股中國油氣控股（0702）今日單日大升1倍，成交額高達5,000萬元以上，為升幅最大個股。盧駿匡建議，中小型股的波動性較大，「今日升一倍，聽日可以跌50%」，他認為目前市況下，中大型股表現亮麗，投資者無須作高風險部署，可主力從「正路」的股份尋找機會。