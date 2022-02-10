疫苗護照｜假通行證需求大增　黑市售價升6倍　高達600美元

不少國家採取「與病毒共存」的方針，為確保各地交流逐步恢復，歐盟自去年7月起實施新冠疫苗護照計劃，不少國家亦紛紛參與其中。

在各國相繼推行疫苗護照的同時，有調查發現偽造通行證的詐騙集團在過去數星期愈加活躍，最新一期的黑市交易中，相同的通行證售價高達200到600美元，折合相當於1,560至4,680港元，售價較疫苗護照推出初期高出600%。

CPR表示，目前至少有一個詐騙集團再次活躍起來，該集團曾在Delta變種病毒爆發期間企圖趁機牟利，但在去年10月開始銷聲匿跡。所有檢測結果呈陽性、拒絕接受檢測，或不願接種疫苗，選擇上網搜尋代替方法的人都有可能成為他們的攻擊對象。即使普通用戶在尋找官方指引和建議時也可能被誘騙到欺詐或可疑網頁，淪為受害者。

網絡安全解決方案供應商Check Point軟件技術有限公司（美：CHKP）指出，新冠病毒Omicron變異株令疫情變得更嚴峻，令偽造檢測和疫苗接種通行證復燃。隨著各國相繼推行或加強措施，以遏制變異株疫情，偽造通行證的詐騙集團在過去數星期愈加活躍。

CPR更發現，假疫苗接種或檢測通行證的售價大幅升高。在2021年首次推行疫苗接種通行證的初期時，偽造的 PCR 和抗原檢測通行證的售價一般為75至100美元，折合約585至780港元，但最新已升至200到600美元。當中，主要通過 Telegram 通訊軟件作交易的偽冒通行證的價格，在部分地區上升高達600%。

Check Point 軟件技術公司安全專家 Liad Mizrachi 指出，隨著確診病例激增，國際旅遊再次進入寒冬，加上測試套裝供應不足，以及市民對疫苗接種仍抱持猶豫、觀望的態度，種種因素都使詐騙分子有機可乘，再次猖獗起來，而黑市上檢測通行證的價格大漲便是最有力的證明。各國政府需要迅速採取行動，攜手應對這非法交易浪潮，否則未來數星期至數個月將會出現更多假通行證。