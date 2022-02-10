內地1月新增貸款3.98萬億元人民幣　社會融資增幅創新高

中國人民銀行今日（10日）發布數據，指出1月新增人民幣貸款39,800億元（人民幣‧下同），為單月統計高點，社會融資規模增量為61,700億元，創歷史新高。

中國人民銀行數據顯示，1月新增人民幣貸款39,800億元，是單月統計高點，按年多增3,944億元；預期為37,000億元，前值為11,318億元。分部門看，住户貸款增加8,430億元，其中，短期貸款增加1,006億元，中長期貸款增加7,424億元；企（事）業單位貸款增加3.36萬億元，其中，短期貸款增加1.01萬億元，中長期貸款增加2.1萬億元，票據融資增加1,788億元；非銀行業金融機構貸款減少1,417億元。

初步統計，2022年1月社會融資規模增量為6.17萬億元，比上年同期多9,842億元。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款增加4.2萬億元，是單月統計高點，按年多增3,806億元；對實體經濟發放的外幣貸款摺合人民幣增加1,031億元，按年少增67億元；委託貸款增加428億元，按年多增337億元；信託貸款減少680億元，按年少減162億元；未貼現的銀行承兑匯票增加4,731億元，按年少增1,71億元；企業債券淨融資5,799億元，按年多1,882億元；政府債券淨融資6,026億元，按年多3,589億元；非金融企業境內股票融資1,439億元，按年多448億元。

1月末，廣義貨幣（M2）餘額243.1萬億元，按年增長9.8%，增速分別比上月末和上年同期高0.8個和0.4個百分點。狹義貨幣（M1）餘額61.39萬億元，按年下降1.9%，剔除春節錯時因素影響，M1按年增長約2%。流通中貨幣（M0）餘額10.62萬億元，按年增長18.5%。當月淨投放現金1.54萬億元。