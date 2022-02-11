美通脹7.5%「息魔」來襲壓港股　內銀內險望成避風港｜港股早評

美國通脹持續破頂，隔晚公布的1月消費者物價指數（CPI）按年增長7.5%，超出分析師預期的7.2%增幅，是1982年2月以來最高，市場憂聯儲加息更進取。美「息魔」來勢洶洶，港股恐受壓，美股三大指數已經率先下挫並近低收，以科技股主導的納指最傷挫逾2%。不過，內地美國上市中概股表現不弱，加上內地1月份新增貸款3.98萬億元人幣破紀錄，內銀內險或成避風港。



外圍市場焦點落在美國最新通脹持續加劇，撇除較波動的食品及能源，上月核心CPI按年升6%，較前月加快0.5個百分點，市場原本預期升5.9%。數據按月升0.6%，亦高於預期。上月CPI按年升7.5%，升幅較去年12月加快0.5個百分點。

通脹數據一出美國金融市場「股債雙殺」，美債息捱沽刺激十年期債息急升，兩年半來首次升穿2厘關口；道指挫逾500點。(資料圖片)

十年債息升穿2厘 兩年半來首次

數據一出美國金融市場「股債雙殺」，美債息捱沽刺激十年期債息急升，兩年半來首次升穿2厘關口。對利率最為敏感的美國兩年期國債孳息率飆升至1.45厘。

美股方面，三大指數全線近低收，道指跌526點，跌幅近1.5%。標準普爾500指數收市報4504點，跌83點，跌幅1.8%。納斯達克指數收市報14185點，跌304點，跌幅2.1%。科技股沽壓最重，Twitter、Alphabet、蘋果和微軟跌近2%至近3%。Facebook母企Meta及亞馬遜跌逾1%。

陸金所ADR獲納入MSCI中國全股票指數，股價抽高近16%，母企中國平安值得留意。(資料圖片)

陸金所獲納MSCI抽高近16% 平保可留意

不過，值得一提，中概股在美股表現並非太差，逆市見承接，當中陸金所ADR獲納入MSCI中國全股票指數，股價抽高近16%。今日港股方面，可以留意陸金所母企中國平安(2318)能否受惠。

中國平安可看高一線，一來是受到隔晚陸金所抽升所致，二來內地房地產債務問題有進展，對作為內房華夏幸福最大股東的平安，亦屬正面。

據報華融與世茂接觸 信達購恒大部份項目

內房債務問題再傳出新進展，據《彭博通訊社》引述知情人士透露，內地相關部門正推動大型資產管理公司(AMC)，開始參與支持困境房企進行重組。據悉，金融監管機構近期要求內地最大幾家資產管理公司，直接參與出險開發商的重組紓困工作，收購其地產項目及拖欠金融機構的債務，中國華融及中國信達均在列。

消息指中國華融正與世茂集團(00813)接觸，中國信達或將收購重組中國恒大(03333)部份項目，以加快其債務化解進程。

內地1月份新增貸款3.98萬億元人幣破紀錄

另一方面，內銀股今日亦可留意，昨日收市後，內地人行公布1月份新增貸款3.98萬億元人幣破紀錄，M2、社融均勝預期，對內銀有支持。1月份新增貸款為3.98萬億元（人民幣），不僅高於預期的3.69萬億元，亦是有紀錄以來的單月統計高位。上月新增貸款按年增加3944億元，前值為1.13萬億元人民幣。1月底人民幣貸款餘額196.65萬億元，按年增長11.5%。