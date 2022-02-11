港股午後再轉跌　醫藥股下挫　石藥瀉逾5%｜持續更新

美國通脹數據再超出市場預期，1月消費物價指數（CPI）CPI按年升7.5%，升幅較去年12月加快0.5個百分點，創1982年以來最高增速。美股三大指數反覆下挫，道指收跌逾500點，納指更跌超2%。
【14:17】港股午後再轉跌
港股午後再轉下跌，最新報24784點，跌139點，國指最新報8733點，跌56點，科指最新報5552點，跌114點。
醫藥股表現疲弱，石藥（1093）挫5.2%，藥明生物（2269）跌4%。
科技股亦受壓，美團（3690）跌3.3%，報225.4元，舜宇（2382）跌4.4%。
【12:00】中午升19點
恒生指數中午收報24943點，升19點或0.08%，成交額708億元。
海底撈（6862）成半日最強藍籌，升近半成，報20.25元，成交額3.79億元，接近昨日全日成交。同業九毛九（9922）升6%，中午收報19.48元。
中國恒大（3333）暫錄三連升，中午收報1.84元，升4.5%，成交額1.38億元，市值242億元。
石藥（1093）為半日表現最差藍籌，跌近半成，收報9.35元，成交額1.5億元。
【10:39】港股曾跌近200點
恒指早段曾跌近200點，低見24732點，及後一度倒升，最新跌約50點，報24870點。
物管股造好，旭輝永升服務（1995）升4%；碧服（6098）升3%；金科服務（9666）抽高逾11%。
醫藥股繼續受壓，榮昌生物（9995）跌近7%；啟明醫療（2500）跌約6%；藥明系齊跌，藥明生物（2269）跌4%；藥明康德（2359）跌近6%。
【09:20】港股低開87點
恒生指數開報24837點，跌87點或0.35%。
成份股之中，藥明生物（2269）跌近半成，為表現最差藍籌。
ATMXJ全線向下，當中美團（3690）跌逾2%。
內房續見支持，潤地（1109）升3%；碧桂園（2007）升1.5%。