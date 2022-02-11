港股走勢反覆全日跌17點　醫藥股下挫　長和系及物管股卻逆市高收

美國通脹數據再超出市場預期，1月消費物價指數（CPI）CPI按年升7.5%，升幅較去年12月加快0.5個百分點，創1982年以來最高增速。美股三大指數反覆下挫，道指收跌逾500點，納指更跌超2%。



【16:59】港股全日跌17點

港股今日走勢相當反覆，曾跌逾200點，尾市時跌幅收窄，全日僅跌17點。

恒指收市報24906點，跌17點，國指報8784點，跌5點，科指報5597點，跌69點，成交額為1,392億元。

藥股今日表現疫弱，其中石藥（1093）跌幅達5%，為全日表現最差藍籌股，收市報9.33元，藥明生物（2269）仍處弱勢，跌2.7%，收市報56.7元，康希諾（6185）跌7.2%，報125.9元。

手機設備亦低收，舜宇（2382）跌4.4%，收市報188元，瑞聲（2018）跌2.1%，報23.5元，信利（0732）跌5.6%，報3.04元。

科技股亦處弱勢，美團（3690）跌2.2%，報227.8元，網易（9999）跌2.2%，報161元，阿里巴巴（9988）升0.2%。

長和系則獲投資者追捧，長和（0001）升1.7%，收市報59.9元，長建（1038）升1.8%，報51元。

物管股同樣亦市上揚，碧桂園服務（6098）升5.4%，為今日表現最佳的藍籌股，收市報54.35元，融創服務（1516）升5.9%，世茂服務（0873）升2.3%。

【14:17】港股午後再轉跌

港股午後再轉下跌，最新報24784點，跌139點，國指最新報8733點，跌56點，科指最新報5552點，跌114點。

醫藥股表現疲弱，石藥（1093）挫5.2%，藥明生物（2269）跌4%。

科技股亦受壓，美團（3690）跌3.3%，報225.4元，舜宇（2382）跌4.4%。

【12:00】中午升19點

恒生指數中午收報24943點，升19點或0.08%，成交額708億元。

海底撈（6862）成半日最強藍籌，升近半成，報20.25元，成交額3.79億元，接近昨日全日成交。同業九毛九（9922）升6%，中午收報19.48元。

中國恒大（3333）暫錄三連升，中午收報1.84元，升4.5%，成交額1.38億元，市值242億元。

石藥（1093）為半日表現最差藍籌，跌近半成，收報9.35元，成交額1.5億元。

【10:39】港股曾跌近200點

恒指早段曾跌近200點，低見24732點，及後一度倒升，最新跌約50點，報24870點。

物管股造好，旭輝永升服務（1995）升4%；碧服（6098）升3%；金科服務（9666）抽高逾11%。

醫藥股繼續受壓，榮昌生物（9995）跌近7%；啟明醫療（2500）跌約6%；藥明系齊跌，藥明生物（2269）跌4%；藥明康德（2359）跌近6%。

【09:20】港股低開87點

恒生指數開報24837點，跌87點或0.35%。

成份股之中，藥明生物（2269）跌近半成，為表現最差藍籌。

ATMXJ全線向下，當中美團（3690）跌逾2%。

內房續見支持，潤地（1109）升3%；碧桂園（2007）升1.5%。