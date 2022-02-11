美銀上季持倉曝光：大幅增持納指100認沽期權　仍重倉微軟蘋果

根據美國證券交易委員會（SEC）披露，美國銀行（Bank of America）遞交了截至2021年12月31日的第四季度持倉報告（13F）。



《智通財經網》2月11日報道，據統計，美銀截至去年四季末，持倉總市值約1.03萬億美元，去年第三季總市值為9,690.61億美元，按季增長約0.63%。該行在去年第四季度投資組合中新增了889隻個股，增持了3,911隻個股，減持了3,150隻個股，清倉了591隻個股。其中前十大持倉標的佔總市值的16.29%。

從持倉偏好來看，金融、IT類及醫療保健個股位列前三，佔總持倉的比例分別為45.64%，15.47%以及8.21%。

前五大重倉資產中，納斯達克100指數ETF認沽期權位列第一，持倉約6,154.6萬股，持倉市值約244.9億美元，較上季度持倉數量增加了79%。

微軟（Microsoft）位列第二，持倉約7,189.9萬股，持倉市值約241.8億美元，較上季度持倉數量下降了1%。

蘋果（Apple）位列第三，持倉約1.3億股，持倉市值約230.9億美元，較上季度持倉數量下降了4%。

iShare安碩核心MSCI EAFE ETF位列第四，持倉約2.4億股，持倉市值約181.8億美元，較上季度持倉數量增加了5%。

標普500指數ETF位列第五，持倉約3,643.4萬股，持倉市值約173.0億美元，較上季度持倉數量增加了6%。

五大沽出資產包括Vanguard標普500ETF指數ETF

從持倉比例變化來看，前五大買入標的分別是：納斯達克100指數ETF認沽期權、特許通訊公司認沽期權、標普500指數ETF、納斯達克100指數ETF以及蘋果認購期權。

前五大賣出標的分別是：Vanguard標普500ETF指數ETF、iShares標普500ETF指數、標普500指數認沽期權、羅素2000指數ETF認沽期權以及花旗集團。