美國通脹7.5%四十年新高　恒指今年首次重上二萬五｜巨子一周精選

美國通脹持續破頂，最新公布的1月消費者物價指數（CPI）按年增長7.5%，超出市場預期的7.2%增幅，是1982年2月以來最高，市場憂聯儲加息更進取，下月一口氣加息0.5厘的機會升溫，觸發美國國債遭沽售，十年期債息急升，兩年半來首次升穿2厘關口，對利率最為敏感的美國兩年期國債孳息率飆升至1.45厘。



宏觀經濟：

1、國際油價新高：拜登慘敗 普京在兩個戰場的進擊｜巨子點評

美國對內面臨高通脹危機，對外是國際油價定價權的易主，中俄進而衝擊的是石油美元體系。如今，拜登已經招架吃力，普京則必然難忘2014年盧布危機的舊恨。(閱讀更多)

2、美國1月通脹繼續走高 加息預期牽動市場神經｜巨子點評

美國通脹的「頑固」推高了市場的加息預期。對於股市而言，美債收益率上升也非好事。(閱讀更多)

3、加息預期被市場消化 美股很快將再次創下歷史新高｜巨子股評

美聯儲加息或量化緊縮確實能減少銀根，但卻未必引起貨幣總供給收縮。這是因為貨幣的總供給由基礎貨幣和貨幣乘數決定。基礎貨幣多少由美聯儲控制，貨幣乘數則由信貸市場決定，信貸市場則由宏觀經濟狀況決定。(閱讀更多)

港股農曆新年復市以來表現虎虎生威，本周終於重返二萬五大關，是逾兩個月首次，當中滙豐（0005）及中移動（0941）成升市功臣，何解剛於今年重返A股上市（回A）的中移動會愈戰愈勇直逼60元，可留意下列點評。



股市走向：

1、中字頭股票輕鬆跑贏大盤 引領A股情緒回暖｜巨子股評

中字頭企業大多是傳統行業，估值普遍偏低，投資風險小，市值卻又很大，所以常被用來作為「救市利器」。(閱讀更多)

2、中國移動股價大漲的三個邏輯 低估值紅籌股成新寵｜巨子股評

中國移動帶動在港上市的央企集體「大象起舞」，紅籌股成港股市場資金新寵。(閱讀更多)

3、小鵬汽車登北水新貴 兩日獲10億資金掃貨 理想有望成下一間

小鵬除了成為是第一間電動車新勢力股獲納入深股通，同時從全年銷量計，亦是三大新勢力股中的冠軍。(閱讀更多)

4、雷軍豪言小米要做高端手機老大 股價為何屢創新低｜企業熱評

為何雷軍口中念念不忘的高端化戰略，屢屢被資本市場打臉，投資人不僅不買單反而還聞之色變，而在市場層面上，小米11系列口碑的崩塌，讓雷軍不得不在2021年底的發布會上公開向用户道歉。(閱讀更多)