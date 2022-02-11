人行：堅持不將房地產作為短期刺激經濟的手段

2月11日，中國人民銀行發布2021年第四季度中國貨幣政策執行報告，報告指出，要實施好房地產金融審慎管理制度，加大住房租賃金融支持力度。

據中國人民銀行官網發布的訊息顯示，報告稱，下一階段，牢牢堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，堅持不將房地產作為短期刺激經濟的手段，堅持穩地價、穩房價、穩預期，實施好房地產金融審慎管理制度，加大住房租賃金融支持力度，維護住房消費者合法權益，更好滿足購房者合理住房需求，促進房地產市場健康發展和良性循環。

報告提出，下一階段，中國人民銀行將深化供給側結構性改革，加快構建新發展格局，建設現代中央銀行制度，健全現代貨幣政策框架，推動高質量發展。加大金融對實體經濟的支持力度，繼續做好「六穩」、「六保」工作，為保持經濟運行在合理區間營造適宜的貨幣金融環境。

一要保持貨幣信貸總量穩定增長。完善貨幣供應調控機制，保持流動性合理充裕，引導金融機構有力擴大貸款投放，增強信貸總量增長的穩定性，保持貨幣供應量和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配，保持宏觀槓桿率基本穩定。

二要保持信貸結構穩步優化。結構性貨幣政策工具積極做好「加法」，落實好支持小微企業的市場化政策工具，用好碳減排支持工具和支持煤炭清潔高效利用專項再貸款，引導金融機構增加對信貸增長緩慢地區的信貸投放，精準發力加大對小微企業、科技創新、綠色發展的支持力度。

三要促進降低企業綜合融資成本。健全市場化利率形成和傳導機制，發揮貸款市場報價利率改革效能，穩定銀行負債成本，引導企業貸款利率下行。

四要保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩定。以我為主，處理好內部均衡和外部均衡的平衡，以市場供求為基礎，增強人民幣匯率彈性，發揮匯率調節宏觀經濟和國際收支自動穩定器功能，加強跨境資金流動宏觀審慎管理，強化預期管理，引導市場主體樹立「風險中性」理念。堅持底線思維，增強系統觀念，遵循市場化法治化原則，統籌做好重大金融風險防範化解工作。着力穩定宏觀經濟大盤，推動經濟行穩致遠，迎接黨的二十大勝利召開。