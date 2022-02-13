陳茂波：美國加息周期　對本港金融及貨幣穩定風險可控

財政司司長陳茂波今（13日）發表網誌指，面對目前疫情這段困難時期，維持經濟及金融穩定極為重要，特別是外圍環境也在急速變化，須防範資金流或市場情緒的突然逆轉，尤其是美國通脹持續升溫。

他指，美國通脹自去年初1.4%的水平，顯著升至上月的7.5%，超出市場預期，更是四十年來最高，這也解釋為何美國聯儲局將收緊貨幣政策，而速度將較上個加息周期為快。這個預期牽動全球股市上周波動。未來，本港須關注利率和環球資金流向的轉變，對亞太區的資產市場和外匯市場的影響。

銀行體系流動資金充裕

香港作為細小而全開放型的經濟體，須加倍警惕相關潛在風險，陳茂波指，按其評估此次美國的加息周期，對香港金融及貨幣穩定帶來的風險可控，而過去多年來本港金融市場建立的緩衝及實施的抗震措施，依然發揮著作用。

陳茂波指，本港的銀行體系一直維持著高度抗禦衝擊的能力。（張浩維攝）

資金流方面，在聯繫匯率機制下，港元拆息一般會趨近美元息率，但亦同時會受本地資金充裕程度所影響。就以美國上次加息周期為例，在2015年底至2018年期間，美息累積加了2.25厘，但同期本港最優惠利率僅上調一次，幅度介乎0.125至0.25厘。

基於目前本港銀行體系流動資金充裕，銀行體系總結餘達到3,500億港元，估計即使美國加息，資金流向變化亦不至令港元拆息緊隨向上。再者，本港經常帳持續穩健，最近四季的經常帳盈餘平均為GDP的10%，且外匯儲備達到5,000億美元水平，這些都為本港提供強韌實力以應對資金流的變化。

港樓按揭借貸比率相當穩健

樓市方面，過去推出多輪宏觀審慎措施，讓樓宇按揭借貸比率相當穩健，按揭貸款人的平均供款與入息比率處於36%的低水平。銀行在審批貸款時的壓力測試，亦考慮了一旦遇上加息時，供款人的財務抵禦能力。因此，樓市不會對金融體系造成系統性風險。

至於本港的銀行體系，一直維持著高度抗禦衝擊的能力，包括銀行擁有強大的緩衝資本，資本充足率平均值高達20%，遠高於國際最低標準的8%；其次，銀行的平均流動性覆蓋率達150%，同樣遠高於法定最低要求的100%；以及銀行資產質素保持健康，整體不良貸款率在2021年9月底時為0.81%，與國際標準和過去歷史相比，屬很低的水平。金管局對銀行進行的定期壓力測試均顯示，銀行體系能承受潛在的利率急升及其引起的連鎖效應。

不過，息率潛在向上的趨勢加上近月疫情對經濟的打擊，或會影響部分市民和中小企業的現金周轉甚至還款能力，政府和金管局一直密切關注，並加強鼓勵銀行給予協助和彈性，冀在困難時期盡量為企業提供支援。