俄烏戰雲密佈恒指承壓　油價再漲中海油醞釀突破｜港股早評

港股今年首度突破二萬五大關後，開始有高位調整壓力。受到兩大利淡因素打擊—美國通脹破40年新高及俄烏戰雲密佈影響，外圍美股率先受壓，道指周五挫逾500點，合計在近兩個交易日挫近千點，相信港股會借勢回調，下試24500點左右。不過中線看法不悲觀，特別是最新人行公布貨幣政策執行報告，強調「穩增長」。



美股上周五率先因俄烏戰雲密佈而捱沽，半導體股及科技股成重災區，納指重挫2.8%或394點，失守一萬四千關。標普500指數及道指跌1.4%至1.9%。

中國人民銀行近日發佈2021年第4季中國貨幣政策執行報告，首次提出激發實體經濟信貸需求 (資料圖片)

人行首次提出激發實體經濟信貸需求

中國人民銀行近日發佈2021年第4季中國貨幣政策執行報告，指出2021年大陸CPI全年均值0.9％，未來CPI運行中樞較上年溫和抬升，但仍會在合理區間運行，通膨壓力總體可控。總體來看，人行實施正常貨幣政策，有利於物價走勢中長期保持穩定。

券商指一月新增信貸佳利基建融資

券商申萬宏源發宏觀分析報告指出，今次貨幣政策執行報告中罕見地多處突出強調貨幣政策的總量，而非結構性作用。最突出之處在於對本輪穩增長，央行表態「積極主動」，要求發揮好「貨幣政策工具的總量和結構雙重功能」，「加大跨周期調節力度」，注重「充足發力、精準發力、靠前發力」。保持信貸總量穩定增長是第一要務，央行將強化數量型工具的流動性投放支持，並首次提出「培育和激發實體經濟信貸需求」，「引導金融機構有力擴大信貸投放」，量的目標和操作是第一位的。

另外，一月新增信貸、社融迎來成色十足的「開門紅」，地產基建融資得到良好保障，成為全年信貸結構的良好樣板。

市場傳出碧桂園服務(6098)再增新併購。（碧桂園網頁）

國際油價抵94美元 中海油醞釀突破10元大關

股份板塊方面，今日宜留意石油股，特別是正醞釀突破10元大關的中海油（0883)），因俄羅斯及烏克蘭劍拔弩張之際令國際油價升溫，紐約期油日內漲幅一度超5%，升抵每桶94美元，日內漲幅一度超5%，創2014年9月以來的新高。

俄羅斯可能入侵烏克蘭，美國總統拜登與俄羅斯總統普京上周六談了一小時電話。拜登在電話中警告稱，若俄羅斯入侵烏克蘭，美國將果斷回應，並迅速對俄羅斯施加嚴重後果；普京則回應指美方對俄方的警告已經達到了「荒謬」的程度。

傳碧桂園服務（6098）再增新併購

內房股併購方面亦傳出新進展，碧桂園服務（6098）有機會再增新併購，據內地《財聯社》報道，碧桂園服務已收購中梁物業全部股權，目前雙方已簽署相關收購協議。報道引述知情人士透露，雙方均滿意交易價格。報道指，中梁物業上市主體中梁百悅智佳並非中梁控股（2772）旗下子公司。