摩根大通上季持倉曝光：重倉微軟等科技股

根據美國證券交易委員會（SEC)）露，摩根大通遞交了截至2021年12月31日的第四季度持倉報告。

據《智通財經網》周一（14日）報道，據統計，度通上季持倉總市值為8,736.18億美元，去年第三季度總市值為8,086.76億美元，按月上漲8%。該行上季持倉組合中新增了771隻個股，增持了3,106隻個股。同時減持了2,252隻個股，並清倉了605隻個股。其中前十大持倉標的佔總市值的18.65%。

在前五大重倉股中，標普500指數ETF仍位列第一，持倉約6,105.57萬股，持倉市值為289.99億美元，佔投資組合比例為3.32%。

微軟位列第二，持倉約8,391.70萬股，持倉市值約為282.23億美元，佔投資組合比例為3.23%。

摩根大通全球股市多樣化收益ETF（JPGE）位列第三，持倉約4.23億股，持倉市值約為248.52億美元，佔投資組合比例為2.85%。

蘋果、亞馬遜分別列四、五位，持倉市值分別為221.34億美元和153.47億美元，佔投資組合比例分別為2.53%、1.76%。

前十大重倉股還包括：谷歌、國際全債市ETF-Vanguard、特斯拉、Alphabet、聯合健康。

微軟蘋果Tesla為摩通五大重倉對象

從持倉比例變化來看，前五大買入標的分別是：微軟、蘋果、特斯拉、英偉達、羅素2000指數ETF認沽期權。

前五大賣出標的分別是：標普500指數ETF認沽期權、新興市場coreETF-iShare、Sea、MetaPlatform、PayPal。

和貝萊德一樣，摩通也在第四季度建倉RivianAutomotive（RIVN.US）、NuHoldings。該行於季內清倉好未來認沽期權、電氣設備商PolarPower等。

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