港股午後維持跌逾300點　 碧桂園跌幅擴至逾8%｜持續更新

俄烏局勢仍然緊張，加上美國上月通脹增幅超出預期，導致美股大挫逾500點，今早亞太區股市亦受波及，日本股市早段瀉超過500點，預料今早大市亦會低開。反而在地緣政治局勢升溫下，油﹑金及小麥等大宗商品價格上揚。不排除油﹑金及資源股可以逆市造好。



【14:48】

港股午後維持逾300點跌幅，恒指最新報24528點，跌377點，國指跌183點，報8600點，科指最新報5491點，跌105點。

物管股碧桂園服務（6098）跌幅擴至8.3%，成表現最差藍籌。

【12:26】

恒指中午收市報24594點，跌312點，國指報8634點，報149點，科指跌94點，報5502點，成交額為644億元。

科技股普通下跌，網易（9999）跌4.6%，報153.6元，騰訊（0700）跌1.3%，報470.8元，阿里（9988）跌3%，報119.1元，美團（3690）跌3.2%。

內房股亦處於弱勢，龍湖（0960）挫3.6%，報45.55元，世茂（0813）跌7.6%，碧桂園（2007）跌3.1%，融創（1918）瀉9.7%。

本地疫情持續升溫，商場股股價普遍下跌，九龍倉置業（1997）跌3.4%，希慎（0014）跌1.6%，領展（0823）跌0.3%。

保險股下跌，中國平安（2318）跌3.5%，報66.85元，中國人壽（2628）跌3.1%，中國財險（2323）跌1.7%。

油股則受到油價上揚刺激，中石油（0857）升3.4%，報4.28元，中海油（0883）升1.5%。

【11:11】

港股跌幅收窄，最新報24616點，跌290點，國指跌135點，報8648點，科指報5518點，跌78點。

【09:50】

恒指跌幅進一步擴至逾400點，最新報24493點，跌413點，國指報8599點，跌184點，科指報5455點，跌141點。

網易（9999）挫5%，京東（9618）跌3.5%。

【09:44】

油股升幅擴大，中海油（0883）最新報10.3元，升3.5%，中石油（0857）升2.4%，中石化（0386）升0.2%。

港股則跌勢擴大，恒指最新報24579點，跌327點，國指報8631點，跌153點，科指最新報5464點，跌133點。

【09:23】

恒指低開181點，報24725點，國指報8687點，跌96點，科指報5499點，低開97點。

騰訊（0700）低開1.4%，阿里（9988）低開2.8%，美團（3690）低開2.2%。

滙豐（0005）則高開0.8%。

油價上揚，中海油（0883）高開2.1%，報10.16元。