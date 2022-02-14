新債王岡拉克：美國經濟衰退多個信號已閃現

DoubleLine Capital行政總裁、有「新債王」之稱的岡拉克認為，華爾街越來越多人開始談論「衰退」是有道理的，他認為，當前一系列衰退指標已開始在市場中閃現。

據《新浪財經》周一（14日）報道，其中之一是消費者信心，岡拉克指出，美國2月消費者信心指數跌至10年來最低，而這一直是判斷未來經濟走向的可靠領先指標。

岡拉克認為，信心下滑，再加上對消費者缺乏新的經濟刺激措施，以及聯儲局預計將在一段時間內收緊量化寬鬆政策，對整體經濟來說都不是好兆頭。

另一個值得關注的衰退指標是收益率曲線，它追蹤短期和長期利率之間的差異。歷史證明，短期利率高於長期利率的收益率曲線倒掛，是經濟衰退即將來臨的可靠警告。

岡拉克解釋道：「收益率曲線已經讓我們在密切關注。一旦10年期國債和2年期國債的利差縮窄至50個基點以內，你就進入了經濟衰退的觀察階段。這就是我們現在的處境。」

他說，聯儲局目前的立場無助於解決問題，因為聯儲局仍在通過購買債券擴大資產負債表，而且尚未開始加息。

他說，聯儲局目前的立場無助於解決問題，因為聯儲局仍在通過購買債券擴大資產負債表，而且尚未升息。

這意味着，如果經濟衰退真的迫在眉睫，聯儲局減輕經濟損失的火力將會減弱，因為他沒有降息的空間。

岡拉克說：「我認為聯儲局應該在一年前就停止量化寬鬆，而不是下周、明天或昨天。我們現在看到的是所有這些過度刺激的後果，」並補充稱，「聯儲局顯然落後於曲線。」

另一個引起岡拉克注意的經濟衰退指標是信貸息差開始緩慢擴大，這表明市場對一些公司償債能力的信心下降。

這也表明，信貸市場正處於失控的邊緣，這可能會阻礙一家公司以優惠價格舉債的能力。

岡拉克說：「這是恐慌的前奏，不幸的是，我認為我們目前的信貸利差就是如此。」他還警告稱，信貸息差可能進一步擴大，將對股市產生負面影響。

料美國經濟較後時間將放緩

岡拉克表示：「我們有足夠的衰退潛力，收益率曲線趨平，消費者信心低迷，通脹處於高位，消費者沒有刺激措施。我認為，今年晚些時候經濟活動走弱的可能性相當高。」

「我們有足夠的衰退潛力，收益率曲線趨平，消費者信心低迷，而通脹處於高位，消費者沒有刺激措施。我認為，今年晚些時候經濟活動走弱的可能性相當高。」

儘管他的經濟展望黯淡，但他認為有一個領域可以開始慢慢買進，那就是新興市場股票。岡拉克稱，新興市場的相對估值與美國股市相比「不正常」，在近期股市疲軟之際，新興市場似乎是唯一大幅上漲的領域。