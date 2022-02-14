統計處﹕上月飲食業收益動向指數大跌至20

第五波疫情持續蔓延，政府亦自上月起收緊社交距離措施，當中將B﹑C﹑D類食肆每枱上限人數限半，並且再度禁止晚市堂食，食肆負責人對業務前景大感不樂觀。政府統計處今日（14）發表上月份中小型企業業務狀況按月統計調查的結果，其中飲食業的收益現時動向指數大跌至20。

統計處指出，中小企業務收益的現時動向指數數從去年12月在收縮區域的46，顯著下跌至上月的37.8，而未來1個月（即今年2月）的業務收益展望動向指數為42.9。按行業分析，上月所有統計調查涵蓋的行業的業務收益現時動向指數，均月下跌，特別是飲食業（從47.8下跌至20）、零售業（從43.7下跌至31.4）及批發業（從48.7下跌至37.2）。

進出口貿易業新訂單的現時動向指數從去年12月的46.6下跌至上月的44，而未來1個月的新訂單展望動向指數為44.9。

政府發言人表示，在本地新一波疫情下，中小企的營商氣氛於上月明顯轉弱。與去年12月比較，所有受訪行業的細分指數均有下跌，特別是飲食業和零售業。招聘意欲亦略為回軟。

發言人進一步指出，最近本地疫情急劇惡化，加上防疫抗疫措施因而收緊，料會在短期內進一步影響營商氣氛。然而，「防疫抗疫基金」下推出的措施應可提供一些紓緩作用。社會各界必須與政府合作，令疫情盡快受控。政府會密切監察相關情況。