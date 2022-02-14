美銀「大淡倉」：如果利率繼續上升　美元或貶值恐慌

華爾街最悲觀的分析師、美國銀行（Bank of America）首席投資策略師Michael Hartnet上周五（2月11日）發表了其最新的題為《周六加息熱》的Flow Show報告，指出美國面臨嚴重的「利率衝擊」，經濟開啟負增長。



《華爾街見聞》周一（14日）報道，與此同時，如果美債收益率和利率在美元下跌的同時上升，美元貶值風險將會加劇。

緊急加息預測破滅，並不意味着美聯儲（FED）沒有落後於曲線

鑑於美國1月消費價格指數（CPI）創四十年來新高，Hartnet在報告中預測美聯儲上周末將緊急加息。

「1979年10月6日周六，美聯儲加息100個基點（11%至12%），以應對12%的無序通脹。」

當然，現在7.5%的通脹率距離12%還差一大截，但最新的CPI數據續創歷史記錄後，市場普遍猜測美聯儲可能會進行緊急加息。Hartnett也指出，美聯儲在接下來的3周內會議上進行自1994年的首次加息的可能性躍升至25%以上。

但次日美聯儲發布了最終的POMO（永久公開市場操作）後，緊急加息的可能性爆破，當日2月聯邦基金收益率跌至日低。

然而，美聯儲沒有緊急加息並不意味着它沒有落後於曲線。

Hartnett指出，美聯儲確實落後了，而且做得很糟糕。

美國7.5%的通貨膨脹率甚至超過了墨西哥7.1%的通貨膨脹率。鑑於美聯儲政策利率為0%，而墨西哥央行政策利率為5.5%，這種情況並不常見。

但換個角度來看，美國通脹水平創40年來新高與美聯儲量化寬鬆同時發生也就不足為奇了，事實上，美聯儲在過去27個交易日內向華爾街注入了2,000億美元的流動性。

不過，這場盛宴即將結束。

恰逢QE超新星時代迎來大逆轉之際，即通脹資產（大宗商品、歐洲資產、銀行資產）的表現開始超過通縮資產（信貸、私募、科技股），市場迎來了通脹、利率衝擊。

近期，2年期美債收益率激增至1.6%，超過了疫情前的水平。

與此同時，2年期和10年期美債收益率曲線距離倒掛僅46個基點，Hartnett認為這可能在年中發生，從而在下半年引發衰退。

但在經濟衰退之前，美國首先會遇到通脹，而且是十分嚴重的通脹。

根據Hartnett的測算，1月CPI為7.5%，核心CPI為6.0%（40年來最高），如果核心CPI月繼續以按月0.6%的速度激增，年終通脹將達到7-8%，若以0.4%的速度增加，年終通脹率將達到5-6%，另外，若以0.2%的速度增加，到今年年底核心CPI將達到3%。

利率、波動、債務三大沖擊

根據Harnett的說法，無論接下來通脹怎麼變化，可以肯定的是通脹上行不是暫時的。美國面臨嚴重的「利率衝擊」，負增長開始了。

「新興市場見頂和虧損、長期以來的科技股、過去12個月的加密貨幣是利率衝擊的領先指標；

比特幣站上40000美元，SPDR生物科技股指數ETF（XBI）爬升至100以上，新興市場指數ETF（EEM）超過50美元表明利率衝擊接近市場定價；

富時指數創新高表明美聯儲收緊政策是為了重新開放而不是放緩；

相比之下，石油、住房（木材）、銀行股、FAANMG六大科技股以及美元走勢疲軟，這意味着『負增長衝擊』開始了。」

Harnett稱，極度落後於曲線的美聯儲將在上半年大幅加息，但是在資產市場被高估的時刻，美聯儲激進的做法通常不會帶來鉅額回報。

美銀認為經濟即將衰退，但見頂需要經歷一個過程，美聯儲還沒有加息，所以經濟沒有理由立即走低。

但即使如此，信貸資產和股票指數表面下的屠殺一直是野蠻的，比如，納斯達克46%的成分股股價比一周前的52周高點低50%以上。

當然，除了利率衝擊之外，市場還將面臨波動性和債務衝擊。

波動性、資本無序流動、信貸違約的風險非常高，尤其是在政策分歧出現的情況下。

歐洲央行以及日本央行遲遲不肯結束零利率/QE/收益率曲線控制（YCC）政策，儘管很少有證據這些政策在過去2年、10年甚至20年以來提振了國內經濟；外圍央行維持鴿派立場，例如，瑞典央行承諾在2024年之前不加息。

美國國會預算辦公室（CBO）對公眾持有的債務、利率假設、利息支出和債務/GDP比率進行了預測。

CBO基本認為到2031年美國累計支付的利息為4.6萬億，但如果7年期收益率比CBO的預測高50個基點（並符合當前市場預期），美國的利息支出將躍升至6.2萬億；如果未來10年7年美債的平均收益率比CBO的低預期高出100個基點，那麼利息支出將躍升至7.8萬億美元，超過了2005年美國的全部債務。

如果美債收益率和利率在美元下跌的同時上升，美元貶值風險將會加劇。