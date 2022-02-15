譚仔首3財季收益17.8億元　按年增逾37%

連鎖米線餐廳譚仔國際（2217）母公司東利多，周一（14日）公布截至去年12月底止首三財季業績。期內轉虧為盈，錄得利潤為92.9億圓（日圓‧下同）。

期內銷售額為1,169.2億圓，按年增16%，經營利潤為62.15億圓，調整後除稅﹑息﹑折舊及攤銷前溢利（EBITDA）為221.86億圓，升69.5%，經營溢利為145.06億圓。

東利多指出期內來自丸龜製麵銷售額為709.44億圓，增長16%，溢利為91.66億圓，增加424.5%。其他業務銷售額為149.76億圓，溢利為3.59億圓，分別減少12.4%及增加188.3%。至於包括譚仔的海外事業銷售額為310億圓，溢利為22億圓，分別增加37.3%及103.8%。

譚仔在今日（15日）發公告，指出期內收益為17.84億元，按年增加37.4%，溢利為1.83億元，按年跌20.8%。

東利多又指出，截至去年12月底的9個月內，海外業務新增65間店，當中雲南米線店增加20間﹑丸龜製麵增加15間，惟期海外業務有60間店關閉，因此海外業務淨增加5間店至631間店。

東利多上調截至今手今年3月底止現財政年度業績，雖然預測銷售額仍維持在1,550圓，但是在預測政府補助額大增至100億圓帶動下，預測稅前利潤增至102億圓，歸屬公司股東利潤為54億圓，增幅達100%。該公司又預期，海外業務於現財政年度銷售額為414億圓，至3月底時海外業務店舖增至653間。

公司又指出，至2028年3月底銷售額為3,000億圓，日本及海外市場分別鈉售額為2,000億圓及1,000億圓。店舖數目為5,500間，日本及海外市場店舖數目為1,500間及4,000間。