內媒︰滴滴幾乎全線業務都將裁員

滴滴內部傳了大半年的裁員終於落定。據《晚點 LatePost》獲悉，1月中旬，裁員最先從創新事業部 R-Lab 開始。R-Lab 事業部成立於2017年，孵化的最重要業務是滴滴外賣，此外還做過小巴的探索。

這一次，R-Lab國內業務裁撤，國際化外賣技術團隊併入國際化部門，原 R-Lab 事業部總經理羅文將專注負責滴滴造車的產品。

緊接着，滴滴開啟了覆蓋幾乎全公司裁員計劃。《晚點 LatePost》獲悉，近日，滴滴網約車、兩輪車、貨運等出行業務的leader都收到了裁員通知。

國際化部門尚未受影響，還在持續招人中。知情人士認為，滴滴國內業務無法註冊新用户，份額下降，但國外還可以繼續做。

自動駕駛也沒有裁員。滴滴自動駕駛從2019年分拆成獨立子公司後，就是滴滴現有業務中最獨立的部門之一。

「先是部門leader通知，再是HR通知。」 一位滴滴人士說。整個裁員計劃將會非常迅速地執行。裁員通知將在2月底完成。

這一次各部門裁員比例不一，總體裁員比例約為20%，職能和業務線都要揹負裁員20% 的指標。裁員補償為法定標準N+1。

滴滴員工手中的股票價值也大幅縮水。目前滴滴的市值只有188.4億美元，低於2016年融資估值。員工手中股票的價值比滴滴上市後的高點少了75%。