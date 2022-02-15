北水沽貨三個月最急　ATM股料續受壓　港股下試百天線｜港股早評

港股在科網龍頭ATM股領跌下，上日挫逾300點，北水(港股通) 淨沽24.76億元，為3個月以來最大淨流出。隔晚美股三大指數續跌，短線在烏克蘭局勢升溫，資金轉入避險資產下，港股料隨外圍續偏軟，有機會下試百天線(約24400點)。



美通脹破頂股市三連挫 本港科網龍頭ATM股領跌

自上周美國公布最新通脹數據升7.5%，再創四十年新高，憂聯儲局加息步伐更激進，甚至下月一口氣加息半厘，股票市場連日向下，當中美股連跌三日，道指昨再挫近200點，三日累計挫逾千點。港股亦跟隨向下，自二萬五大關拾級而下。

近期受北水熱捧的中移動有4億元淨沽，股價近日多次嘗試挑戰60元兩年高位未竟全功。（視覺中國）

北水上日淨沽逾24億元 3個月以來最大淨流出

資金流轉變，北水上日淨沽24.76億元，為3個月以來最大淨流出。科網龍頭ATM股持續見資金沽出，美團錄淨沽4.34億元，騰訊錄淨沽1.12億元。近期受北水熱捧的中移動也有4億元淨沽，股價近日多次嘗試挑戰60元兩年高位未竟全功。

碧服落實收購同業中梁物業管理 集中長三角地區

藍籌股方面，上日股價急挫成表現最弱藍籌股的碧桂園服務，收市後公布落實收購同業中梁百悅智佳服務，不過未有披露具體作價。完成收購後，中梁百悅佳將成為其全資擁有，現時碧服在中梁百悅佳已持股6.24%。中梁百悅智佳的物業管理服務遍及全國，其中大部分業務位於長三角。

碧桂園服務收市後公布落實收購同業中梁百悅智佳服務，攻長三角地區。（資料圖片）

上日股價急升逾8%的歌禮製藥公布，正啟動HIV感染者中實現功能性治癒的研究。由上海市公共衛生臨床中心發起的抗PD-L1抗體ASC22（恩沃利單抗）聯合西達本胺在抗病毒抑制的愛滋病病毒（HIV）感染者中實現功能性治癒研究啟動。

另外，汽車股近來表現較弱，長城汽車公布1月集團總銷量11.18萬輛，按年下跌19.59%；總產量11.13萬輛，按年跌19.35%。不過，新能源車銷售1.38萬輛，增長33.8%。