港股跌勢再次擴大至逾百點　科指續上揚｜持續更新

地緣政治局勢仍左右投資者情緒，美股於周一（14日）仍大幅波動，其中道指曾挫逾400點，最終跌幅不足200點。同時美元及美債回軟，美國10年期國債孳息率挑戰2厘水平。在地緣政局主導下，不排除港股今早走勢仍反覆，好淡友在24500點附近爭持。



【11:22】

港股跌勢再次擴大，恒指最新報24439點，跌117點，國指跌55點，報8562點，科指報5515點，升13點。

【10:25】

藥股今日上揚，藥明生物（2269）升8.1%，藥明康德（2359）升8.7%，藥明巨諾（2126）升2.6%，中生製藥（1177）升2.2%，石藥（1093）升1.4%，康希諾（6185）升1.4%，報129元。

【09:54】

車股走勢個別，比亞迪（1211）升1.5%，報239元，長汽（2333）跌3.4%，理想（2015）升1.5%，小鵬（9868）無升跌。

港股跌幅收窄，恒指報24530點，跌26點，國指跌13點，報8605點，科指升11點，報5513點。

【09:20】

恒指低開98點，報24458點，國指最新報8574點，跌44點，科指報5464點，低開37點。

科技股仍處於弱勢，阿里（9988）跌0.6%，騰訊（0700）平開，美團（3690）跌0.7%。

金融股方面，滙豐（0005）低開1%，渣打（2888）低開0.7%，恒生（0011）低開0.6%。

碧桂園（2007）低開1.5%。