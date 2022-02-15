港股跌逾300點　國壽及平保挫4%　科指轉跌｜持續更新

地緣政治局勢仍左右投資者情緒，美股於周一（14日）仍大幅波動，其中道指曾挫逾400點，最終跌幅不足200點。同時美元及美債回軟，美國10年期國債孳息率挑戰2厘水平。在地緣政局主導下，不排除港股今早走勢仍反覆，好淡友在24500點附近爭持。



【14:29】

港股維持逾300點跌幅，最新報24253點，跌303點，國指最新報8488點，報129點，科指最新報5477點，跌24點。

【13:28】

港股午後跌勢加劇，曾挫逾300點，最新報24267點，跌288點，國指報8495點，跌122點，科指報5484點，跌17點。

國壽（2628）及平保（2318）跌幅皆逾4%。

【12:32】

港股繼續處於弱勢，恒指今日又再失守24500點，金融股表現疲弱成拖累大市的元凶。

恒指中午收市報24383點，跌172點，國指跌84點，報8533點，科指報5502點，無升跌，成交額為564億元。

內險股表現疲弱，國壽（2628）跌3.9%，報13.92元，平保（2318）跌3.6%，太保（2601）跌3.2%，財險（2328）跌3.3%。

內銀股亦成為投資者沽貨對象，建行（0939）挫3.3%，報5.94元，工行（1398）跌2.7%，招行（3968）跌2.9%，農行（1288）跌2.9%。

銀行股同樣下跌，中銀（2388）跌3.5%，報30.7元，滙豐（0005）跌1.4%，報58.2元，渣打（2888）跌0.7%，報57.5元，東亞（0023）跌0.6%。

內房股未見起色，龍湖（0960）跌2.2%，碧桂園（2007）跌1.7%。

油股轉弱，中石油（0857）及中石化（0386）均跌3%。

【11:22】

港股跌勢再次擴大，恒指最新報24439點，跌117點，國指跌55點，報8562點，科指報5515點，升13點。

【10:25】

藥股今日上揚，藥明生物（2269）升8.1%，藥明康德（2359）升8.7%，藥明巨諾（2126）升2.6%，中生製藥（1177）升2.2%，石藥（1093）升1.4%，康希諾（6185）升1.4%，報129元。

【09:54】

車股走勢個別，比亞迪（1211）升1.5%，報239元，長汽（2333）跌3.4%，理想（2015）升1.5%，小鵬（9868）無升跌。

港股跌幅收窄，恒指報24530點，跌26點，國指跌13點，報8605點，科指升11點，報5513點。

【09:20】

恒指低開98點，報24458點，國指最新報8574點，跌44點，科指報5464點，低開37點。

科技股仍處於弱勢，阿里（9988）跌0.6%，騰訊（0700）平開，美團（3690）跌0.7%。

金融股方面，滙豐（0005）低開1%，渣打（2888）低開0.7%，恒生（0011）低開0.6%。

碧桂園（2007）低開1.5%。