俄烏危機｜投資者擁抱黃金和債券　離棄股市　加密貨幣走勢續波動

由於俄羅斯和烏克蘭之間的局勢日益緊張，投資者轉向黃金和債券等傳統投資，加密貨幣於周一全線下跌。

加密貪幣走勢相當波動，據《智通財經網》周二（15日）報道，在過去的24小時內，全球加密貨幣市值蒸發了超過650億美元，Bitcoin（比特幣）和以太坊周一（2月14日）雙雙下跌。比特幣下跌0.8%至4.2萬美元左右，而以太坊下跌2.2%至2,877美元。與比特幣相比，以太坊在過去7天下跌了約7%，比特幣下跌了1.1%。

不過比特幣價格已回升，最新報43,551.23美元，升4.1%：以太坊升幅更達6%，報3,045.72美元。

美國股票期貨下跌，而在歐洲，斯托克600指數中有98%的個股都下跌。最新消息顯示，烏克蘭總統澤連斯基表示已獲悉2月16日將是俄羅斯發動襲擊的日子。在持續的不確定性中，投資者湧向黃金和瑞士法郎作為安全投資。

儘管加密貨幣支持者稱，比特幣和加密貨幣是一種安全的價值儲存手段，但還是發生如今情況。正如MicroStrategy首席執行官Michael Saylor上周指出的那樣，如果投資者沒有做好玩10年比特幣的準備，那麼他們都不應該持有比特幣超過10分鐘。

GlobalBlock分析師Marcus Sotiriou指出，由於戰爭的不確定性，加密貨幣和科技股等風險資產正在遭受損失。如果俄羅斯入侵烏克蘭，拜登總統警告稱他將關閉將俄羅斯天然氣輸送到德國的北溪2號管道，這增加了額外的緊張情緒。

Sotiriou稱：「這條管道為歐洲提供了很大一部分的天然氣，所以如果它被關閉，這可能會導致油價攀升，從而使通脹成為一個更大的問題。高通脹是美聯儲加息的原因，並有可能導致我們陷入衰退，因為激進的貨幣政策會導致增長放緩。」

周一原油價格上漲至接近每桶100美元，而歐洲天然氣價格飆升5%，加劇了對消費者通脹的長期擔憂。

一些加密貨幣分析師對2022年的整個市場表達了更大的擔憂，聲稱這可能是看跌的一年。投資策略師Lyn Alden在接受Stansberry Research採訪時表示，她今年並不看好比特幣，因為在經歷了重大牛市之後，比特幣往往表現不佳，儘管她指出沒有那麼多歷史紀錄可以重複。

她解釋說：「從歷史上看，比特幣只經歷了大約四次主要牛市：2011年、2013年、2017年和2020年，這些都發生在PMI上升的環境中，也就是經濟加速的情況下。所以一般來說，從歷史上來看，現階段不是投資比特幣。」