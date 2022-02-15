羅兵咸料本港今年零售增長7%　港府有機會再派消費券　最快2月底

本港去年零售業總銷貨價值上升8.1%，疫市取得增長。然而，踏入2022年，本地爆發第五波疫情，零售業再受挫。羅兵咸永道亞太區、中國內地及香港區消費市場行業主管合夥人鄭煥然預計，本港今年零售業總銷貨價值全年增長7%至3,780億元，較市場其他機構的預測「中上」。

他表示，上述預測基於數個假設。首先，是市民陸續接種疫苖，到了今年中接種率達到九成，可減輕變種病毒造成的影響。其次，5月時確診宗數回落到雙位數，甚至單位數，社交距離措施減緩，市面「旺返」。最後，估計中港第三季起碼部份通關。

鄭煥然估計，珠寶及其他高額消費品今年增長16.1%，雖然通脹及加息，可能拖累股市，帶來負財富效應，但不利因素被婚嫁需求、金價上升、高額消費品可對沖通脹等因素抵銷。另外，電子產品、運動品亦料造好，分別升10.9%及9.2%，而食肆表現則平穩。

至於市民期待的消費券，羅兵咸永道預計因經濟仍差，政府有機會派發，但可能分兩次，料2月底派2500蚊，倘經濟環境差下去，再額外2,500元。

鄭煥然又估計旅遊區租務表現一般，特別是銅鑼灣，惟該區近日空置比已下降，整體零售租金料平穩，最多升一成，商場租金表現會好過地鋪。