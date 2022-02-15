大慈善家馬斯克　去年11月捐出450億元Tesla股票予慈善團體

作為世界頂尖的Tesla創辦人馬斯克，除了精於發明改變世界的產品外，原來為善不甘後人。去年11月19至29日大手筆捐出504.4萬股Tesla股份予慈善團體。若以去年11月底時公司股價為1,144.76美元計，該批股份價值57.7億美元（約450億元）。

Tesla向美國證券交易員會（SEC）提交文件，披露馬斯克捐股價行動；惟並無提及今次捐股的受惠慈善機構組織名稱。

去年11月初，馬斯克於社交平台Twitter就是否減持公司股票，作出公投，又預告會減持其持股中的10%。其沽貨行動卻引起聯合國世界糧食計劃署（WFP）署長David Beasley關注，更點名馬斯克，指出若對方願意將身家的2%捐出，便可以解決世界飢荒問題。

身家近2430億美元

當時馬斯克指出只要對方提出解決方法，便會捐錢。WFP隨後提出涉及66億美元方案，馬斯克則無作回應。而文件披露的捐股票時間，正是被WFP署長點名期間。

雖則馬斯克捐出逾57億美元股票，並且在去年交出110億美元稅款，惟其身家仍然非常豐厚。據福布斯即時數據顯示，其身家達到2,428億美元。