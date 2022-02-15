零售綠色債券｜滙豐中銀渣打　提供多項認購收費豁免優惠

政府公布發布綠色債券，發行規模為60億元，年厘最低2厘。年期3年，每手1萬元。滙豐指出將提供7項認購手續費豁免優惠，渣打香港亦提供多項豁免優惠。

滙豐支持政府發行綠色債券

滙豐香港區行政總裁林慧虹表示：「滙豐十分榮幸能夠擔任香港特別行政區政府首次發行綠色零售債券的牽頭行。氣候變化產生的影響愈趨明顯，加上疫情肆虐，促使市場更關於注環境、社會和企業管治（ESG）的議題，因此，相關資產漸受全球投資者的青睞。這次舉措不但為大衆提供一個直接參與投資香港綠色未來的機會，支持2050年前實現碳中和的目標，更可以鞏固本港作為區内可持續金融樞紐的領導地位。因應新冠疫情的變化，滙豐會繼續提供多個數碼認購的渠道，供有興趣認購的零售投資者申請。」

滙豐支持香港特別行政區政府歷來公開發行的綠色債券，至今發行總額已超過70億美元。香港零售債券投資者對數碼化服務的需求不斷上升，2021年8成經由滙豐認購iBond的申請，均透過數碼渠道進行。

該行指出綠色金融產品愈來愈受香港零售投資者歡迎，2021年滙豐ESG理財產品的資產管理規模增加六成。自2019年12月至今，該行已先後6次推出綠色存款證，總認購金額超過20億元。

中銀﹕認購費用全免

中銀香港個人數字金融產品部副總經理周國昌表示，中銀香港作為聯席安排行及配售銀行，全力支持特區政府推出綠色零售債券，並新增手機銀行全新債券買賣服務，方便客戶足不出門也可買賣是次債券。同時，客戶亦可經網上銀行、投資服務熱線或分行認購，相關認購費用全免。該行鼓勵客戶使用電子渠道或電話方式認購，客戶如有需要親身認購，分行亦設有專櫃以疏導人流。

隨著大型企業愈來愈重視可持續發展，在投資決策和管理中納入對環境、社會和治理因素（ESG）的考量，投資者亦對綠色投資及ESG產品愈加關注。截至2021年年底，中銀香港客戶與ESG相關的綜合理財總值按年錄得7倍增長。

中銀相信特區政府首次推出的綠色零售債券將會受到投資者的歡迎，預計超額認購8至10倍，因綠債採取循環派發機制，建議客戶認購3至5手。同時，由於通脹正緩步上升，債券息率超過2厘的機會較大。

渣打提供多項收費豁免優惠

渣打香港亦為客戶認購綠色債券收費豁免，包括手續費﹑賣出債券（只適用於二手市場交易），以及債券轉至渣打股票投資戶口。

該行亦指出，適用於一般債券投資服務的收費豁免，包括託管服務﹑代收利息及贖回到期債券。

耀才籲認購4至5手

耀才指出，客戶認購綠色債券尊享「11項全免優惠」，包括利息100%全免﹑按金100%全免﹑認購手續費全免﹑暗盤買賣佣金全免 (網上交易) ﹑存入費全免﹑存倉費全免﹑轉倉費全免﹑託管費全免﹑不動戶費全免﹑到期贖回費全免﹑代收股息手續費全免。同時客戶更獲贈20股盈富（2800）及10股滙豐（0005）及其他優惠。若客戶開戶更可享真真正正0佣！

耀才證券行政總裁許繹彬表示，由於此類債券應該也會採用公平分配制，即基本上一申請就肯定有，由於現行香港經濟前景未明，息率雖然不高，但仍有吸引力，加上在交易所有二手市場，買賣容易，所以建議認購，認購手數為4至5手。