大摩對港股走勢繼續偏淡：料恒指首季下探21000點

在國際局勢動盪不安、美聯儲加息及香港新冠陽性確診激增的背景下，國際投行對港股走勢的看法，出現了很大分歧，高盛偏樂觀，摩根士丹利（簡稱大摩）最新觀點則繼續偏空。



《財聯社》報道，大摩最新觀點認為，恒指指數在第一季將測試該行的最悲觀情景預測為下探21000點，這較現時恒指的點位（約24000點）有超13%的跌幅。

高盛則繼續看好中國股市，它認為中國經濟出現了更多穩定跡象，將吸引投資者進場。

曾經連續多次測港股轉折點及走勢的摩根士丹利首席亞洲股票策略師郭強盛（Jonathan Garner）稱，他目前對港股持審慎態度，市場將會在2022年首季下試該行的最悲觀預測，但年底前仍會回覆至基本情景預測。

郭強盛認為，他對恒指首季度變現持悲觀態度的理由有三：美國名義及實際利率急升；俄羅斯及烏克蘭的地緣政治風險升温；香港和中國內地由Omicron變種病毒引起的確診個案大幅上升。

在此情景下，摩根士丹利給予恒指2022年底目標價25000點，國企指數指9000點；對恒指最樂觀預測為29600點，國企指數為10600點。

高盛偏樂觀

高盛則和大摩的觀點相反，高盛首席亞太股票策略師慕天輝（Timothy Moe）近日在接受彭博訪問時表示，當利率上升，亞洲股市的估值將承壓，但亞洲股市估值仍然較低，有吸引力，他相信中港股市會繼續跑贏美股。

他認為，中國經濟正進入政策寬鬆周期，無論財政、貨幣及監管政策均明顯放鬆，加上中港股市估值更低，維持對中國股票「增持」的看法。

慕天輝表示，只要公司的盈利保持相對穩健，中國股票今年回報率可能會在10%至20%間的低至中段，相對環球其他市場及資產相當吸引。

他續稱，在最近幾個月的政策寬鬆之後，中國經濟需要呈現出更大的穩定跡象，再加上房地產及抗疫政策取得進展，才能吸引投資者進入中國股市，一旦中國股市企穩，將吸引還未入場的投資者買入。

而東亞銀行首席投資策略師李振豪近日表示，港股並未轉勢，仍未突破下降軌的頂部，即約25500至26000點，目前港股不再靠科技股推升，而是由價值股帶動，料恒指大跌空間並不大。