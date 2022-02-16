美銀調查：基金經理對美科技股悲觀程度　創近15年來最高

美國銀行的最新調查顯示，在市場準備迎接聯儲局大幅收緊貨幣政策之際，基金經理們對科技股的看跌程度創下了近16年以來之最。

據《華爾街見聞》周三（16日）報道，根據2月4日至10日進行的這項月度基金經理調查，共計有314位管理着總計1萬億美元資產的基金經理參與。

調查顯示，對科技板塊的淨配置降至了2006年8月以來的最低。多數受訪者在美國通脹報告前給出回應，而美國1月CPI按年上漲7.5%創下40年新高的通脹數據，促使投資者預計2022年聯儲局將總計加息七次。

雖然長期以來美國科技行業仍是調查中最熱門的行業，但市場對科技行業的信心卻在減弱，這一比例已從1月的39％下降到2月的28％。因為在聯儲局應對通脹之際，緊張的投資者迅速削減對成長股的押注，利率走高進一步衝擊了價格較高的科技股，科技股根據未來的增長預期進行估值。

不僅僅是對科技股「信心破滅」，連美股資產也「不受歡迎」。在接受調查的投資者中，有30%的受訪者預計2022年將出現股票熊市；流動性狀況也惡化到2020年5月以來的最低水平。接受調查的基金經理「看好」銀行、現金、大宗商品和歐元區股票，而對債券和科技股則避之不及。

以Michael Hartnett為首的美銀策略師表示，整體股票配置已大幅下降，不到三分之一的客户看好股票，低於1月份的一半以上。同時，現金被選為最受青睞的資產類別，淨增持率為38％。

投資者對現金偏好上升

調查顯示「現金為王」，投資者正在扎堆湧向現金。目前現金水平躍升至5.3%，為2020年5月以來的最高水平。

聯儲局轉鷹已經連續第三個月被視為是最大的風險，此外還有通脹和資產泡沫。而持續的俄烏衝突則位列第五。

投資者認為，預計在標普500指數跌至3700點之後，聯儲局才會出台支持性措施。華爾街見聞稍早前文章也提及，橋水聯合首席投資官Jensen預計，要讓聯儲局有所動作（救市），標普500指數要下跌多達20％才有可能。前達拉斯聯儲主席同樣提醒投資者，市場不能再依賴「聯儲局的慷慨」，因為聯儲局不會出手救市。