烏克蘭局勢有轉機　恒指三連跌料反彈　中概教育股急升｜港股早評

港股三連跌回落至百天線水平後，今日有望反彈，因烏克蘭局勢有轉機，美股隔晚回升，加上內地A股亦向好，有助今日恒指回升，相信百天線水平（約24400點）承接力強。港股板塊方面，今日可留意中資教育股，因隔晚多隻中概教育股在美股市場展升勢，好未來升逾20%。



德俄領導人有共識 油金價格齊回落

支持股市回升的主因，在於俄羅斯及烏克蘭地緣政治問題有轉機，各國領導人強調以談判化解危機，俄羅斯稱部分俄烏邊境軍演部隊開始撤離返回駐地。俄羅斯總統普京準備好就烏克蘭問題展開談判，德俄領導人會談達成一致，指只有合作才能實現可持續和平；另外俄外長與美國務卿通話強調有必要繼續加強合作。

烏克蘭局勢有轉機，首當其衝是大宗商品價格回落，原油價格下跌超3%告別逾七年高位，紐約期油跌穿92美元水平；黃金終結七連陽，現貨金價跌逾1%重返1,840美元左右。外圍股市方面，美股反彈，三大指數回升1.2%至2.5%，當中科技股主導的納指升幅最佳，升348點，升幅2.5%。

中概教育股隔晚急升，好未來升逾20% 。（路透社）

中概教育股飆 好未來升逾20%

中概股在美股市場亦向好，阿里巴巴美股升逾3%，近期美股基金大戶公布上季持倉，全球最大對沖基金橋水於去年第四季，增持阿里巴巴，持倉股數升30%，令阿里巴巴成橋水基金十大持倉的第七位。

中教控股獲澳洲監管機構批准設新校區

港股板塊方面，今日可留意中資教育股，因隔晚多隻中概教育股在美股市場展升勢，升勢最強的是好未來及高途教育，齊漲逾20%，新東方亦升近12%。

在本港上市的教育股中，市值較大超過100億元的有中教控股及中國東方教育。當中，中教控股最新宣布，旗下國王學院近日獲澳洲監管機構批准，於Newcastle設立新校區，該校區初步獲批國際招生學額為1,000人，至此，國王學院校區增加到4個，總招生學額增長至5,255人，增長23.5%。