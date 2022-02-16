港股升幅擴大至逾300點　收復24700點　科指重上5600點｜持續更新

地緣政治緊張氣氛緩和，投資市場即時作出反應，當中美股結束3日跌勢，道指勁升逾400點，今早亞太區股市全面上揚，預料港股亦可隨外圍同股市升勢造好。不過油價回落，油股表現將會落後大市。另一方面，美國10年期國債孳息率攀升至2.04厘，對金融股有利，卻不利科技股表現。此兩類股票乃是恒指重磅股，直接左右大市表現，大市走勢或會較反覆。



【10:24】

新時代能源（0166）昨日收市後發盈喜，預料去年轉虧為盈最多賺3.3億元，受到有關消息刺激，新時代高見0.1元，最新報0.091元，升51.7%。

港股則升幅擴大至逾300點，恒指報24711點，升355點，國指升154點，報8682點，科指升131點，報5621點。

【09:48】

濠賭股今早上揚，金沙（1928）升2.7%，銀娛（0027）升2.3%，永利（1128）升2.9%，澳博（0880）升1.2%。

港股升幅略收窄，恒指最新報24551點，升196點，國指升8599點，升71點，科指升89點，報5579點。

【09:20】

恒指高開262點，報24618點，國指報8627點，高開99點，科指報5597點，高開106點。

滙豐（0005）高開0.8%，報58.45元，渣打（2888）高開1.2%。

騰訊（0700）高開1.5%，報477元，阿里（9988）高開3.4%。

海底撈（6862）高開3%。

油股低開，中海油（0883）低開1%。