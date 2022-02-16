ACCA香港分會料政府來年財赤60億元　建議消費券加碼至7500元

特許公認會計師公會（ACCA）預計，2022/23年度的財政赤字約60億元，建議政府推出一次性及長遠支持措施，協助市民及企業渡過難關，讓經濟能盡快恢復。

建議政府再派電子消費券

ACCA 香港分會稅務委員會聯席主席鄭傑燊表示，政府去年派發消費券成功刺激香港經濟，帶動消費市場及其他經濟環節加速復甦。故此，ACCA建議政府今次再發放7,500元的消費券，「建議派發消費券而不派錢，因為消費券有時限、指定用途，不會用作儲蓄或進行海外消費，能推動金融發展。」ACCA亦建議政府推出一次性特別針對疫情的稅務寬免，例如每名納稅人及其受養人各增30,000元免稅額，以減輕市民稅務負擔，改善家庭現金流。

推出稅務虧損結轉助企業

疫情下，經濟前景不明確，對本港企業構成重大現金流壓力。ACCA香港分會稅務委員會聯席主席何家輝建議，政府推出稅務虧損結轉，讓企業的稅務虧損被允許抵銷往年應評稅利潤。他指，有關安排符合經濟合作與發展組織為應對稅基侵蝕及利潤轉移而制定的新方案（BEPS 2.0），亦與其他地方看齊。此外，ACCA亦建議推新一輸針對性的「防疫抗疫基金」，尤其是旅遊業、酒店業及會展服務業等受疫情嚴重打擊的行業，以提供更多支援。

此外，為進一步鼓勵香港企業融入大灣區的發展，ACCA建議政府將稅收減免擴大至大灣區的香港公司或科研機構，以刺激研發工作的投資，並為大灣區內的香港企業提供更大靈活性。ACCA香港分會稅務委員會聯席主席陳志偉指，該會建議政府下調高科技產業稅率，以吸引海內外高科技企業及科研人才來港發展，為本地年輕人創造就業機會。