RBC：供需失衡將推高國際油價　料今年夏天可觸及每桶115美元

加拿大皇家銀行資本市場（RBC Capital Markets）的策略師當地時間周二（2月15日）指出，國際油價2022年夏天有望達到每桶115美元，但發揮主要作用的不是俄烏局勢，而是基本面因素。

《財聯社》周三（16日）報道，隨着全球需求從疫情中復甦，導致供應緊張，布倫特原油價格在2021年上漲了50%，美國原油價格飆升了約60%。2022年以來，國際油價繼續一路高歌，劍指100美元關口。

RBC全球能源戰略董事總經理Michael Tran指出，油價一直以來的上漲並非因為歐洲地緣政治緊張局勢，而是因為「供應側減震器」相較以前要薄弱得多。

Tran預測，主要原油基準如西德克薩斯中質原油和布倫特原油等在今年夏季有望達到每桶115 美元。他指出，相較於俄羅斯和烏克蘭之間的局勢進展，基本面因素與其預測更為相關，地緣政治緊張局勢在當前的油價中只值每桶7到10美元。

周三（2月16日）亞盤，國際油價變動不大。油價周二下跌逾3%，從7年高點回落，此前俄羅斯表示，在烏克蘭附近軍演結束後部分部隊正返回基地，此舉似乎緩解了莫斯科和西方之間的緊張關係。

基本面因素發揮主要作用

Tran表示，隨着西方經濟體在兩年的疫情限制政策後開放，原油需求增加，全球庫存下降，OPEC+幾乎沒有剩餘的備用產能來滿足不斷增長的需求，這是油價可能很快達到其給出的目標價115美元每桶的主要原因。

「我們認為，油價本季度將大幅上漲。」他表示。

Tran指出，由於新冠病毒（SARS-CoV-2）大流行，現有的原油庫存已經很低，並正在以「可怕的方式」消耗殆盡。

美國每周石油庫存數據顯示，俄克拉荷馬州庫欣的石油庫存已經連續五周下降，至三年來的最低水平。國際能源署（IEA）在其2月石油市場報告中表示，經合組織（OECD）成員國的石油庫存處於7年來的最低水平。

Tran表示，油價上漲的另一個因素是，OPEC+國家中的那些能夠相對較快地適應供應過剩或需求強勁的搖擺產油國，在從較低水平提高產量後，正在耗盡閒置產能。

標普全球普氏能源資訊（S&P Global Platts）上周報告稱，OPEC及其盟友1月份落後於集體產量配額70萬桶。

Tran指出，需求上升，加上生產商無法滿足市場，意味着「你已經有效地降低了市場供應側減震器的風險。」

談及若伊朗和世界大國達成新的核協議，將有更多石油重返市場的前景，Tran表示，重返市場的時機很重要。

「我認為，如果真得達成協議，額外的原油供應將使今年晚些時候的市場狀況比一年前好得多」他稱。