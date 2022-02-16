內地通脹回落PPI創半年低　加快基建投資無後顧之憂｜財經評論

中國最新物價壓力回落，1月CPI （居民消費價格指數）跌穿1%，創四個月低點。生產者物價指數（PPI）按年升9.1%，創半年低位。工業物價壓力降溫，有助內地官方無後顧之憂地增加基建投資，支持經濟。早前內地已經表明，要適當提前開展基建投資，市場憧憬基建投資進一步加快，利好中資基建三寶股。



工業價壓力見頂 PPI升幅連續四個月收窄

中國1月通脹進一步回落至四個月低點，CPI按年攀升0.9%，增幅小於去年12月的1.5%。同時1月PPI按年升9.1%，增幅也比去年12月的10.3%放慢，而且是繼去年10月見高位13.5%之後，連續四個月升幅收窄，最新跌至半年低位。

數據反映即使石油等大宗商品價格仍處高位，不過傳遞至工業產品物價的壓力開始見頂回落。物價回穩可令內地官方無後顧之憂地增加基建投資，無須擔心會推高原材料價格。對於今年的經濟發展方向，內地要爭取全年GDP增長力守5%以上，符合「穩經濟」的方向。去年12月召開的中央經濟工作會議明確提出，要適度超前開展基礎設施投資。

人民銀行調查統計司原司長盛松成撰文表示，基建投資已成為2022年中國穩增長的重要抓手，投資可控性較強，可以在較短時間內推動經濟企穩（新華社）

今年內地基建投資有機會增逾8000億元

本周中國人民銀行調查統計司原司長盛松成撰文表示，基建投資已成為2022年中國穩增長的重要抓手。去年固定資產投資中，房地產、基建和製造業投資分別佔24%、25%和32%。製造業投資雖然回暖，但容易受外需擾動。由於疫情的風險，以及由此導致的就業和收入恢復緩慢，消費復甦尚需時日。他指出，基建投資的可控性較強，可以在較短時間內推動經濟企穩、改善市場預期。

基建佔內地固定投資25% 可控性較強

他統計2022年中國經濟要實現5.5%的增速，基建增速至少應提高至5.4% ，至少比2021年多投資8,280億元。如果考慮出口超預期下行的風險，則需要的基建投資增速將更高。

另外，從政府數據顯示，去年全年共審批核准固定資產投資項目90個，總投資額7,754億元人民幣。財政部已提前下達今年1.46萬億元專項債額度，並明確今年專項債將重點用於交通基礎設施、能源、農林水利、生態環保等9個大方向。

今年1月份地方政府債券共計發行6,989億元，增長約93%，並且與往年不同的是，其中大部分是新增債券（5,837億元），新增資金將全部用於重大項目投資。

金利豐證券研究部執行董事黃德几指出，內地最新出爐的通脹數據低於預期，反映物價壓力很低，可以有空間繼續「放水」支持經濟，認為對港股是十分有利的。（陳嘉碧攝）

基建三寶股價今年累升逾10%至20% 跑贏大市

從股價走勢看，中資基建三寶中鐵（0390）、中鐵建（1186）及中交建（1800）股價近月率先跑上，今年至今分別上升21%、12%及17%，表現跑贏大市。

從業務訂單看，中鐵宣布近期中標13個重大工程，工程中標價合計約918.52億人民幣，約佔公司中國會計準則下2020年營業收入的9.46%。項目包括新建滬渝蓉高速鐵路武漢至宜昌段。

摩根士丹利報告指出，內地推逆周期的寬鬆政策，預計2022年交通固定資產投資(FAI)增長較2021年的2%增速加快，利好中國鐵建。（資料圖片）

黃德几：基建股基本面不俗 不用心急入市

金利豐證劵研究部執行董事黃德几接受訪問時表示，內地最新出爐的通脹數據低於預期，反映物價壓力很低，可以有空間繼續「放水」支持經濟，認為對港股是十分有利的。他又指，基建股行業基本面不俗，現時估值亦低。不過由於股價累計升幅不少，現價計稍欠吸引力，不用心急入市。反而，看好內地經濟復甦的話，亦可考慮低吸中資汽車股，近日比亞迪的電動車銷售表現亮麗。

摩根士丹利報告指出，內地推逆周期的寬鬆政策，預計2022年交通固定資產投資（FAI）增長較2021年的2%增速加快，中國鐵建將能因此受惠。現價為2022年預測市盈率約2倍，在每年10%至15%的盈利增長預估下，估值非常具吸引力。

中金報告亦表示，內地公募基金上季對建築板塊的持倉比例環比增加0.11百分點至0.69%，持倉比例為2019年第一季以來最高， 看好中國建築（3311）及中交建。