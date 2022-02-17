聯儲局1月紀要有何看點？　華爾街日報：未來3次會議皆有加息可能

聯儲局1月FOMC會議紀要顯示，與會聯儲決策者預計很快開始加息，未透露可能一次加息50個基點的線索；多人認為適合今年晚些時候開始縮表，未提縮表可能時點及規模；大部分與會者認為，若通脹未如預期回落，可能適合更快收緊貨幣。

據《華爾街見聞》周四（17日）報道，短期美債收益率在美聯儲會議紀要發布後跳水逾5個基點，跌穿1.5%。

10年期美債收益率日內整體轉而下跌0.7個基點，至2.04%下方，脱離美聯儲會議紀要發布前一刻錄得的日高2.0627%。

兩年期美債收益率自會議紀要發布以來的一刻鐘內下挫超過5個基點，至1.5%關口下方，而美股盤前曾錄得日高1.5928%。

經濟學家和市場分析人士對1月FOMC紀要，也就是3月開啟加息前最後一次紀要，進行了點評。

《華爾街日報》評論稱，會議紀要稱「大多數參與者認為，聯邦基金利率目標區間的上調速度可能比2015年那次更快」。這表明，官員們對於在相鄰兩次會議上連續加息，感到是可行的。倘若如此，這是他們自2006年以來從未做過的事情。這可能會在3月、5月和6月引發一系列加息。聯儲局必須權衡，更大規模的提前加息是否會給他們更大的靈活性，允許他們在今年晚些時候一旦通脹放緩，就可以放慢加息步伐，以及如此激進行動引發市場預期更大、可能更具破壞性的舉措所帶來的潛在風險。

彭博點評稱，會議紀要表明聯儲局將正常地縮表，但並沒有討論具體的縮表規模、速度、或者何時開始。聯儲局可能會在5月份開始縮表，屆時縮減200億美元美國國債和100億美元抵押貸款支持證券（MBS），到2022年夏季總體縮表力度加碼至每月減少900億美元，最終可能有必要賣出MBS。

財經金融博客Zerohedge援引金融資訊公司Newsquawk評論稱，會議紀要中幾乎沒有市場不知道的新訊息。股市和債市隨後回升，可能是由於缺乏鷹派的意外，並不是因為聯儲局很鴿派。Newsquawk指出沒有得到任何關於加息50個基點的明確訊息，也沒有得到關於資產負債表縮減的太多新訊息。會議紀要強化了聯儲局對數據的依賴，特別是通脹數據，大多數官員們表示「如果通脹沒有像他們預期的那樣下降，那麼以比他們目前預期更快的速度取消政策寬鬆是合適的」。

CNBC援引State Street全球顧問首席經濟學家Simona Mocuta表示，市場將這份紀要解讀為相對於預期的鴿派，坦率地說，我會稱之為虎頭蛇尾。最近炒作太多了，每個人都準備好會議紀要中表現出非常強硬的語氣，而會議紀要更像是，「我們當然會這樣做，但我們會在跑步之前先步行」。聯儲局四次加息似乎就足夠了。發表鷹派講話，告訴大家他們正在密切關注這件事，如果需要做更多，聯儲局可以做更多。

Miller Tabak & Co.首席市場策略師Matt Maley表示，聯儲局為後續更加激進地撤走刺激措施留下更多餘地。但他們似乎在告訴我們，聯儲局不會在3月份猛烈地加息。