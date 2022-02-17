美聯儲未提加息半厘線索港股料穩　藥明生物獲基金增持｜港股早評

港股上日回升終止三連跌，銀行及科技股表現向好，隔晚美聯儲公佈會議紀要繼續釋放3月可能加息的信號，不過未有透露可能一次加息50個基點的線索，美股先後回穩，道指盤中挫近400點後，收市跌幅收窄至50餘點，中概股窄幅上落，不過十年期美債息突破2厘，相信港股今日會於現水平整固，於百天線（約24400點）見承接。股份方面可留意醫藥股，當中受美國限制業務往來的藥明生物，連續五日獲北水淨買入，同時最新披露獲美資基金The Capital Group趁低增持。



聯儲紀要未提加息50點子 美股先後回穩

美聯儲公佈的1月會議紀要顯示，官員認為加息和縮表的步伐都可能比前次快，可能適合未來大幅縮表，但未透露有機會在3月份一次加息50個基點的線索，也未提縮表可能的時間及規模。相比1月會後就已釋放的鷹派轉向，今次紀要幾乎沒有任何新的鷹派信號。美股市場在紀要公布後，自即日低位反彈，道指跌幅由接近400點，收窄至54點，納指則微跌15點，陰陽燭圖上連續開出三支陽燭。標普500指數微升3點。

港股板塊方面，可留意醫藥股，當中CRO龍頭股藥明生物（2269）自本月8日，遭美國列入「未經核實名單」限制業務往來令股價急挫後，近來見基金大戶趁低增持，同時北水亦連續五日淨買入股份。股價走勢上，近期在56元水平初步築底，短線看能否有力重上10天線水平，約64元左右。

聯儲紀要未透露加息50點子線索，美股先後回穩，道指跌幅由接近400點，收窄至54點（資料圖片）

北水連日買藥明

首先，據聯交所最新權益披露資料顯示，本月11日，藥明生物獲美資基金The Capital Group Companies, Inc.增持553.63萬股。增持後，.最新持股數目為2.97億股，持股比例由6.92%上升至7.05%。

第二，上日藥明生物通過港股通渠道成交金額為9.27億港元，獲北水淨買入金額為5.52億港元。股份連續5天獲北水淨買入，累計淨買入金額22.04億港元。

麗珠新冠疫苗加強劑有進展

另外，麗珠醫藥（1513）的新冠疫苗加強劑有進展，公司與中科院合研新冠疫苗加強劑對於Omicron產生良好保護力，新型冠狀病毒融合蛋白疫苗（V-01）已完成序貫加強Ⅲ期臨床試驗的中期主資料分析，結果顯示注射V-01加強劑的和接種兩針新型冠狀病毒滅活疫苗的人對比，年發病率分別為6.73%和12.80%。