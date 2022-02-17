恒指升近百點　黃金、石油股走強　藥明升5%｜持續更新

烏克蘭局勢持續緊張，但聯儲局上次會議紀錄未有提到加快加息步伐，美股隔晚個別發展，道指收市跌54點，滙豐 （0005） ADR折合報57.98元，較港收市價低0.52元或0.9%；騰訊 （0700） ADR折合報475.94元，較港收市價低0.26元或0.06%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報122.44元，較港收市價低0.06元或0.05%。另外，渣打（2888）將公布去年業績，信置（0083）則發布上半財年業績。



【11:01】恒指報24729點

金價上升，黃金相關股向上，招金 （1818） 升逾3%；中國黃金 （2099） 升逾1%；紫金 （2899） 升近3%。

國際油價升逾1%，中海油 （0883） 升0.81%，中石化 （0386） 升逾1%，惟中石油 （0857） 跌0.49%；

藥明生物 （2269） 升5%，高見64.2元；藥明康德 （2359） 升逾3%。

【10:00】恒指報24845點

大市早段於窄幅上落，最新報24845點，升126點，國指升24點，報8703點，科指升30點，報5647點。

煤炭股今早表現疲弱，神華（1088）跌1.4%，兗礦能源（1171）跌1.3%，中煤（1898）跌0.6%。

【09:45】恒指報24747點

港交所（0388）插0.5%，報437.4元；港交所委任黃莉娟為董事總經理兼首次公開招股審查聯席主管，下月15日履新，並向港交所上市主管陳翊庭匯報，接替3月底離任的胡麗芬。

友邦 （1299） 開市後升幅擴大至逾2%，一度高見91元，現報90.3元。

潤電 （0836） 早段跌幅擴大至近3%，報15.7元。中國電力 （2380） 跌0.8%；龍源電力 （0916） 跌逾1%。

【09:21】恒指開報24722點

恒指開報24722點，升3.98點或0.016%。內房及物管股走高，科技股普遍低開。

騰訊（0700） 升0.38%；美團 （3690） 跌逾1%；阿里巴巴 （9988） 跌0.4%；滙豐（0005）跌1.11%，報57.85元。

渣打（2888）、信置（0083）今公布業績。渣打開市報58.35元，無升跌。信置（0083）無成交，報10.42元。