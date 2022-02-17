恒指跌幅收窄　藥明生物逆市揚6%　潤電彈逾5%｜持續更新

烏克蘭局勢持續緊張，但聯儲局上次會議紀錄未有提到加快加息步伐，美股隔晚個別發展，道指收市跌54點，滙豐 （0005） ADR折合報57.98元，較港收市價低0.52元或0.9%；騰訊 （0700） ADR折合報475.94元，較港收市價低0.26元或0.06%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報122.44元，較港收市價低0.06元或0.05%。另外，渣打（2888）將公布去年業績，信置（0083）則發布上半財年業績。



【15:30】恒指跌幅收窄

恒指最新跌6點，報24712點。潤電 （0836） 尾市升幅擴大至逾5%，高見17元。

藥明（2269）升超6%，報65.05元。

【13：57】恒指跌幅收窄

港股跌幅收窄，恒指最新報24656點，跌61點，國指報8666點，跌11點，科指報5625點，升9點。

藥明生物（2269）升5.1%，為表現最佳藍籌。

已於中午公布去年全年業績的渣打（2888），跌1.9%，報57.25元。

【13：05】恒指報24611點

港股現報24611點，跌106點。

渣打集團（2888）第四季度經調整除稅前利潤1.39億美元，扭虧為盈，但低過預期的5.41億美元；股價跌2.83%，報56.7元。

【12：01】恒指報24564點

美元指數DXY短線急速拉升15點，現報95.94。美國10年期國債收益率短線下跌4個基點，跌至2%下方，現報1.97%。日本股市擴大跌幅，東證指數下跌1.2%。

此前俄羅斯媒體報道稱，烏克蘭武裝部隊向4個盧甘斯克地區發射迫擊砲彈和手榴彈。

港股現報24564點，跌154點，成交560億元。中移動 （0941） 跌逾2%；滙豐 （0005） 跌逾1%；藥明生物 （2269） 逆市升近4%。

【11:01】恒指報24729點

金價上升，黃金相關股向上，招金 （1818） 升逾3%；中國黃金 （2099） 升逾1%；紫金 （2899） 升近3%。

國際油價升逾1%，中海油 （0883） 升0.81%，中石化 （0386） 升逾1%，惟中石油 （0857） 跌0.49%；

藥明生物 （2269） 升5%，高見64.2元；藥明康德 （2359） 升逾3%。

【10:00】恒指報24845點

大市早段於窄幅上落，最新報24845點，升126點，國指升24點，報8703點，科指升30點，報5647點。

煤炭股今早表現疲弱，神華（1088）跌1.4%，兗礦能源（1171）跌1.3%，中煤（1898）跌0.6%。

【09:45】恒指報24747點

港交所（0388）插0.5%，報437.4元；港交所委任黃莉娟為董事總經理兼首次公開招股審查聯席主管，下月15日履新，並向港交所上市主管陳翊庭匯報，接替3月底離任的胡麗芬。

友邦 （1299） 開市後升幅擴大至逾2%，一度高見91元，現報90.3元。

潤電 （0836） 早段跌幅擴大至近3%，報15.7元。中國電力 （2380） 跌0.8%；龍源電力 （0916） 跌逾1%。

【09:21】恒指開報24722點

恒指開報24722點，升3.98點或0.016%。內房及物管股走高，科技股普遍低開。

騰訊（0700） 升0.38%；美團 （3690） 跌逾1%；阿里巴巴 （9988） 跌0.4%；滙豐（0005）跌1.11%，報57.85元。

渣打（2888）、信置（0083）今公布業績。渣打開市報58.35元，無升跌。信置（0083）無成交，報10.42元。