渣打去年稅前利潤39億美元增61%　末期息9仙　擬斥7.5億美元回購

渣打（2888）公布截至去年12月底止全年業績，為銀行股業績揭開序幕。稅前基本溢利（按固定匯率基準）為39億元（美元‧下同），上升61%；除稅前法定溢利為33億元，增長119%。料期息9仙，全年派息12仙。該行並預告會回購總值7.5億元股份。

渣打放榜後，股價跌幅擴大至3%，最新報56.55元。

料今年收入增長介乎5至7%

該行又指出，年內普通股股東應佔溢利為23.67億元，增長107%。

該行指出，計及派發末期息﹑進行7.5億元回購，及普通股權一級資本於13至14%範圍內靈活管理，有關措施可讓股東未來3年總回報逾50億元。

該行又指出，今年全年收入增長預期在5至7%的基本目標範圍之內，利率上升帶來部分支持。行政總裁溫拓思指出，該行承諾會採取一系列廣泛的行動，力求在2024年或之前令有形股東權益回報達到10%。

去年收入大致持平

渣打指出去年收入為147億元，大致持平，按固定匯率基準則跌1%。

該行指出去年淨息差收窄10個基點至1.21厘，淨利息收入按年跌1%至68.07億元，其他收入為79.06億元，按年持平。信貸減值下降89%至2.54億元。

普通股權一級資本比率為14.1%，下跌28個基點。該行指出會致力將普通股權一級資本比率處於13至14%內營運。

香港業務仍是主要收入及溢利來源，經營收入及除稅前基本溢利分別為34.4億元及11.81億元；新加坡市場經營收入為16.08億元，除稅前基本溢利為6.41億元。

單計去年第4季，渣打稅前基本溢利為1.39億元，去年同期則錄稅前虧損；除稅前法定虧損2.08億元，按年改善54%。期內淨利息收入16.96億元，按年跌3%，其他收入為16.13億元，增長16%。信貸減值1.97億元，減少50%，商譽及其他減值增加173%至2.73億元。