星展：疫情致今年首季樓價再跌3%　全年繼續封關或錄單位數跌幅

本港樓價持續高企，去年8月更創歷史新高。惟隨著第五波疫情爆發，樓價或會回落。星展銀行（香港）研究部香港房地產業分析師丘卓文表示，二手住宅交投淡靜，樓價已由歷史高位下跌4％，疫情下今年首季或再跌3％。

他相信，若果今年第三、第四季通關的話，經濟將會反彈，內地客來港投資物業的需求上升，樓價或有望抹去今年的跌幅； 若果未能通關，則料有單位數跌幅。

丘卓文估計，今年首季樓價或再跌3％。（星展銀行提供）

至於市場預期美國聯儲局將於今年加息，他估計今年年尾實際按揭利率或回升至2.2％至2.3%的水平左右，未到一個令人擔心的地步，不過股市繼續波動將持續影響置業需求；又估計今年至2024年每年落成量1.8萬伙，當中近30%已預售。

另外，今年一手供應主要集中於啟德的4至5個新盤，以及北部都會區的3個項目，下半年的供應較多是改劃項目，如太古地產（1972）柴灣中巴車廠項目，及新地（0016）十四鄉項目，估計毛利率有25%至30%。

他又稱，財務欠佳的內房開始放售本地項目，但版於不是所有內房企業都出現財務問題，估計會繼續有項目放售，但不會佔市場一個好大的比例。