烏俄衝突急升溫　美元指數升穿96　分析料港股受多方因素拖累

據《俄新社》報道，俄羅斯支持的烏克蘭東部叛軍表示，烏克蘭政府軍向4個盧甘斯克地區發射迫擊砲彈和手榴彈。消息傳出後，美匯指數急升至96水平以上，美股三大指數急吐，港股午市前亦倒跌逾百點收盤。

面對局勢升溫，星展香港財資市場部(大中華)董事總經理王良享預期，美匯短期或衝高至97水平，一來俄羅斯一方並未有真正撤軍，加上美國預期3月加息，兩方面因素對歐元帶來較大壓力。隨著佔美元指史最大權重的歐元預期走弱，預計會推升美元。

油價難企上100美元

俄烏衝突推升原油價格，WTI原油期貨短線衝上93美元。王良享認為，假如兩國衝突維持邊境磨擦，油價難以再升穿100美元，主要因為環球經濟增長比去年慢，原油實際需求比預期低。除非衝突升級，以至影響油氣供應，否則目前水平已足以反映有關因素。

雖然港股並非直接受俄烏衝突影響，但午市前亦見急跌，王良享相信，單計地緣局勢影響，港股影響有限，但認為恒指短線難重上25000點。他補充，除了俄烏衝突外，港股同時受美國加息影響及本地疫情拖累。倘美元指數一支獨秀，使港匯走向弱方保證水平，港息拉升下或進一步推低港股。

郭Sir：建議重倉者逐減持

香港股票分析師協會副主席郭思治稱，俄烏局勢緊張使避險情緒升溫，「未買貨不急買，但揸貨的或會因市況沽出」。他坦言，兩國擦槍走火難免，騎虎難下，難料往後局勢發展。

他建議，投資者視乎自己的持貨能力，即使持有公用股亦未必不受影響，若持倉較重者應逐步減磅。郭思治稱，今個月港股波幅由24140點至24050水平，最多升約900點，已累積一定升幅，倘局勢升溫俄方還手，無法估計局勢發展帶來的衝擊。