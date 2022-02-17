西方資產管理︰當局大幅收緊整個房地業貸款　成中國經濟主要風險

富蘭克林鄧普頓旗下西方資產管理舉辦亞洲市場展望的網絡研討會，該行亞洲（日本除外）投資管理主管Desmond Soon在評論中國宏觀經濟時表示，今年中國的宏觀經濟政策重點是穩字當頭，經濟方針將繼續以內需（包括服務業）為主，主要風險在於當局大幅收緊整個房地業貸款。

他指，中國要保持GDP增長約5%、通脹約2%，以及確保每年900萬名中國畢業生就業方面，的確存在不少挑戰，但相信當局有實現目標的意志及財政實力。國際貨幣基金組織預計，中國作為世界第二大經濟體將在2022年錄得4.8%增長。短期內疫情會大幅擾亂增長步伐，而中國的清零政策或將延續至2022年上半年。

西方資產管理又預計，長遠而言，中國的經濟方針將繼續以內需（包括服務業）為主，並逐漸遠離低端製造業，未來數年中國的GDP增速將回復到4.5%至5.5%，並預計聯儲局加息不會對人民幣匯率產生重大影響。首先，美國加息三到四次的情況已充份反映在外匯市場走勢上，今年人民幣的匯率也未見大幅走弱。這可能由於美國通脹升至逾7%，令當地實際利率仍然處於高度負數區域。其次，中國對外收支帳依然強勁，中國銀行擁有大量在岸美元儲備，為人民幣匯率提供了有力支撐。

至於中國房地產，投資者仍然擔憂負債纍纍的中國房地產企業，將會出現債券違約潮。 Desmond Soon認為，中國經濟的主要風險是當局大幅收緊整個房地產行業的貸款。雖然當局對房地產商的整頓，對一系列供應鏈（例如建築公司、承辦商和鋼鐵製造商）帶來重大影響，但西方資產管理相信這種影響是可控，中國整體經濟將持續強韌。如有需要採取逆周期措施，中國當局也可拉動宏觀和房地產行業，措施或包括進一步下調銀行存款準備金率以刺激銀行放貸予房地產行業，以及下調政策利率。中國當局也可指示國有銀行向置業人士提供貸款，並縮短批准按揭貸款的等待時間，以紓緩現金流壓力。