領展：準備推出短期租金優惠　助部分受疫情影響租戶

本港第五波疫情來勢洶洶，領展（0823）集團行政總裁黃國龍接受彭博訪問時表示，公司正準備推出短期租金優惠措施支援部分嚴重受影響租戶（for those who are seriously hurt），但會避免因疫情影響到較長年期租約的條款。

黃國龍表示，領展將會盡力支持租戶捱過今次難關，正準備推出短期租金優惠，但不會因為今次疫情，影響到三至五年期租約的條款。

他表示，支持政府以強力（drastic）措施應付今次疫情，而對於即將於本月24日生效的「疫苗通行證」措施，領展目前仍在等待政府相關部門提供執行時的進一步資訊。

當被問及領展是否會從陷入困境的中國開發商那裡收購資產時，黃國龍指，有機會這樣做，但也有部分業主和銀行不願意出售這些物業。

他續稱：「銀行應該認識到，最好將這些資產投放市場，而不是寄希望於中國房地產行業出現好轉」。