領展：準備推出短期租金優惠　助部分受疫情影響租戶

本港第五波疫情來勢洶洶,領展(0823)集團行政總裁黃國龍接受彭博訪問時表示,公司正準備推出短期租金優惠措施支援部分嚴重受影響租戶(for those who are seriously hurt),但會避免因疫情影響到較長年期租約的條款。

黃國龍表示,領展將會盡力支持租戶捱過今次難關,正準備推出短期租金優惠,但不會因為今次疫情,影響到三至五年期租約的條款。

他表示,支持政府以強力(drastic)措施應付今次疫情,而對於即將於本月24日生效的「疫苗通行證」措施,領展目前仍在等待政府相關部門提供執行時的進一步資訊。

當被問及領展是否會從陷入困境的中國開發商那裡收購資產時,黃國龍指,有機會這樣做,但也有部分業主和銀行不願意出售這些物業。

他續稱:「銀行應該認識到,最好將這些資產投放市場,而不是寄希望於中國房地產行業出現好轉」。