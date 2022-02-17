國泰﹕續削長途貨運航班　料首季貨運運力不足於疫情前三分一

國泰航空（0293）今日（17日）公布2022年1月份客、貨運量數據。由於疫情持續，香港及多個巿場實施旅遊限制及檢疫措施，國泰月內因應需求疲弱而繼續大幅削減運力。
國泰航空在1月份載客24,699人次，較2021年同月下跌18.8%，較疫情前2019年1月下跌99.2%。收入乘客千米數按年減少23.4%，與2019年1月相比減少99%。乘客運載率上升27.1個百分點至40.3%， 以可用座位千米數計算的運力減少74.8%，亦較2019年1月下跌 97.9%。
國泰航空於1月份運載74,242公噸貨物，較去年同月減少31.8%，與2019年1月相比亦減少55.5%。月內的貨物收入噸千米數按年下跌64.4%，與2019年1月相比亦減少73.6%。運載率下跌2.8個百分點至76.6%。以可用貨物噸千米數計算的運力按年下跌63.1%，與2019年1月相比則減少78.8%。
1月份客運運力較去年12月跌82%
國泰航空顧客及商務總裁林紹波表示，踏入2022年，不但要面對Omicron變異病毒急速擴散，亦要應對當局進一步收緊旅遊及營運限制，尤其對駐港機組人員實施更嚴格的檢疫要求。因此，國泰航空於1月份的客運運力較去年12月下跌82%，相當於疫情前水平約2.1%。國泰於月內的日均載客量跌至797人次，運載率為40%。
國泰指，貨運方面，2月上半月的貨運需求受農曆年假減產影響而有所下跌， 預期下半月將陸續恢復。由於對機組人員實施的嚴格檢疫要求持續，會繼續削減長途貨運航班。整體而言，預期第一季的貨運運力將仍少於疫情前水平的三分一。
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