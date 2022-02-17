信和中期基礎溢利按年增逾倍至43.7億元　派息15仙

信和置業（0083）公布截至去年12月底止現財政度中期業績，撇除投資物業公平值變動影響後，股東應佔基礎溢利為43.67億元，按年增加103%；中期息15仙，按年增加7.1%。

信和又指出，計及非現金項目投資物業重估虧損，期內股東應佔淨溢利為42.25億元，按年增加228.5%。

信和指出期內在香港有2個項目獲預售樓花同意書，分別為黃竹坑揚海及中環的ONE CENTRAL PLACE。期內售出揚海部份單位，及包括位於觀塘的凱滙﹑西南九龍的維港滙等項目單位。公司又指出，預料在2022年3個項目獲發預售樓花同意書，包括元朗錦上路站第一期物業發展項目﹑將軍澳日出康城第十一期物業發展項目，及黃竹冉坑1站第四期物業發展項目。

公司指出在香港﹑內地﹑新加坡及悉尼擁有土地儲備應佔樓面面積2,030萬平方呎。

信和指出，憑藉可持續的業務增長策略，對長期可持續增長保持樂觀。

尖置中期基礎溢利增106%

至於信和母公司尖沙咀置（0247）中期業績，期內撇除投資物業公平值變動影響後，股東應佔基礎溢利為23.95億元，按年增106%；計及非現金項目投資物業重估虧責，股東應佔溢利為23.16億元，按年增加234.7%。中期息增加7.1%至15仙。

此外信和旗下的信和酒店（1221）中期應佔虧損5,550萬元，不派息。