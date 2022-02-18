恒指全日跌465點　科技股齊插水　美團跌近一成半

烏克蘭局勢進一步緊張，金價自去年6月以來首次突破1900美元/盎斯，隔晚美股三大指數全線急挫，港股兩日彈437點後，「黑期」今早跌約百五點。另外，恒指將於收市後公布季檢結果。



【16：10】恒指報24327點

恒指收報報24327點，全日跌465點，成交1262億元。科指跌3.2%，報5479點。

科技股全線下挫，阿里巴巴（9988）跌近3%，騰訊（0700）跌近2%，快手（1024）跌近5%，小米（1810）跌超2%。當中，美團（3690）跌幅最大，跌14.86%，報188元。

【15:40】恒指報24352點

恒指報24352點，跌440點。美團（3690）跌超16%，報184元，創一年半新低。

【15:20】恒指報24481點

恒指報24481點，跌310點。

美團現跌12.36%，報193.5元；曾逆市靠穩的騰訊 （00700） 及阿里巴巴 （09988） 尾市轉跌逾1%。

消息稱康希諾 （06185） 入選中國新冠疫苗加強針「混打」方案，康希諾股價抽升逾5%，高見140.5元。

【15：03】恒指報24539點

恒指報24539點，跌252點。

美團（3690）一度跌超10%，現插7.88%，報203.4元；發改委文件稱引導外賣等互聯網平台企業進一步下調餐飲業商戶服務費標準。

【13:05】恒指報24715點

恒指午後跌77點，報24715點。

手遊股反彈，心動公司（2400）升超一成，網易（9999）升逾2%，創夢天地（1119）升逾1%。

【12:01】恒指報24674點

恒生指數半日跌117點，報24674點，成交510億元。阿里巴巴 （9988） 、騰訊 （0700） 逆市靠穩升0.2%至0.3%；美團 （3690） 、友邦 （1299） 跌逾1%；藥明生物 （2269） 跌近2%。

內房造好，中海外 （0688） 升2%；潤地 （01109） 升逾3%。

【11:00】恒指報24695點

內房股逆市造好，中海外 （0688） 升近3%；潤地 （1109） 升逾3%；碧桂園 （2007） 升0.76%。

友邦 （1299） 跌幅擴大至近2%，低見87.75元。

「眼科股」清晰醫療(1406)今日首掛開報1.59元，較招股價1.6元輕微低開後跌幅擴大，最新跌約8%，報1.48元。

【10：27】恒指報24690點

《彭博》引述白宮官員表示，總統拜登周五下午，將就俄羅斯在烏克蘭周邊駐軍的問題，舉行大西洋兩岸領導人電話會議。

市場冀烏克蘭局勢緩和，美期升幅擴大、金價跌穿1900美元，恒指跌幅收窄，恒指曾挫255點，現跌102點。道期現升0.499%；標期現升0.61%；納期現升0.75%。

【09：51】恒指報24688點

俄羅斯與烏克蘭的關係再度陷入緊張，避險資金流入金市，國際金價突破1900美元，創下去年6月以來最高水平。紐約期金價升穿1900美元，創8個月高位，金礦股逆市向好。

招金（1818）揚逾2%，山東黃金（1787）升逾1%，惟紫金（2899）跌1%； SPDR金ETF（2840）升0.92%，兩倍槓桿的南方黃金（7299）漲近2%。

另外，俄鋁（0486）跌5.67%，報8.49元。

【09：21】恒指報24633點

港股今早低開159點，報24633點。地產股及科技股多數低開。

騰訊（0700）暫時沒有變幅，快手（1024）跌逾1%，美團 （3690） 跌逾1%；阿里巴巴 （9988） 跌0.3%；藥明生物 （2269） 跌逾2%。